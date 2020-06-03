Prof. Dr. Ceyhan: Salgının bitmesi için iki olasılık var

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili olarak NTV yayınında açıklamalarda bulundu.

“TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIKLA BU SALGININ BİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Testte pozitif buldukları hasta sayısının 10 katı kadar yaklaşık kişi bağışık hale gelir. Salgının sonuna kadar 200 bin vaka görürsek biz, o zaman da yaklaşık 2 milyon kişi ki bu da Türkiye nüfusunun yüzde 2.5’u anlamına gelir. Yüzde 2.5 insan bağışık hale gelecektir. Vakaların yüzde 60’ı İstanbul’da görüldü. İstanbul’da şu an yaklaşık yüzde 6’sı kadar insan bağışık hale gelmiş diye düşünebiliriz” dedi.

‘SALGININ BİTMESİ İÇİN İKİ OLASILIK VAR’

“İstanbul’un bu şartta 6 defa darbe yaşaması lazım ki, toplumun yarısı bağışık hale gelebilsin. Virüs maalesef birçok kızamık, su çiçeği virüsü gibi yüksek oranda bağışıklık uyarıcı bir virüs değil. Geriye iki tane olasılık kalıyor salgının bitmesi için; biri aşı, diğeri virüsün mutasyona uğraması” ifadesinde bulundu.