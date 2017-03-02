 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.655
  • Altın 147,851
  • Dolar 3,6965
  • Euro 3,8938
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHürriyet Gazetesi'nin sahibine zorla getirilme kararı!

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı hayatını kaybetti

»
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı hayatını kaybetti
Kız çocuklarının eğitimi ve kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi konusunda daima öncü oldu

Sosyal psikolojinin kurucularından ve uluslararası psikoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı hayatını kaybetti.

Kağıtçıbaşı, Türkiye'de ilk kez çocuğun aile içindeki değerini araştıran, insan gelişimi ve aile arasındaki etkileşimi kültürlerarası bir bakış açısıyla inceleyip, geliştirdiği "kültürlerarası benlik ve aile modeli" ile sosyal psikolojide çığır açan bir bilim insanıydı.

Akademik çalışmalarını, AÇEV'in kuruluşuna öncülük ederek. TEGV'e büyük katkı yaparak uygulamaya da dönüştürdü.

Kız çocuklarının eğitimi ve kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi konusunda daima öncü oldu.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı kimdir?

Çiğdem Kağıtçıbaşı TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi ve Bilim Akademisi üyesidir. AÇEV’in kurucularındandır. International Association for Cross-Cultural Psychology’nin ilk kadın Başkanı ve Onur Üyesi, International Union of Psychological Science ile International Social Science Council’ın Başkan Yardımcısı’dır. Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu ve Amerikan Psikoloji Kuruluşu’ndan ‘Uluslararası Psikolojinin Gelişimine Üstün Katkı Ödülü’ aldı. Teorik ve uygulamalı araştırmaları sosyo-kültürel bağlamda insan gelişimi, eğitim, kadın ve aile üzerinde odaklanmıştır. Çoğu yurt dışında basılmış 33 kitabı ve 222 makalesi vardır. KOÇ-KAM Direktörü ve Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Oxford Üniversitesi 700 yılın ardından yurtdışında kampüs açabilir20 Şubat 2017 Pazartesi 08:27
  • YDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü “ASIIN” tarafından akredite edildi19 Şubat 2017 Pazar 13:42
  • İngilizce dil eğitiminde en pahalı ülke İngiltere, en ucuz Kanada19 Şubat 2017 Pazar 12:35
  • UKÜ’deYüksek Lisans ve Doktora başvuruları devam ediyor15 Şubat 2017 Çarşamba 16:28
  • Yarın ikinci dönem başlıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 10:12
  • Ergin “Palyatif Bakım Sürecindeki Çocuklarda Fizyoterapinin Önemi” hakkında bilgi verdi12 Şubat 2017 Pazar 14:34
  • Yeni nesil iletişimcilerin adresi, YDÜ İletişim Fakültesi12 Şubat 2017 Pazar 14:32
  • Kuala-Lumpur Malezya’da Uluslararası Kongrede Bilimsel Komite Üyeliğine Seçildi.11 Şubat 2017 Cumartesi 11:20
  • KKTC'deki KYK yurtlarında 23 bin öğrenci var09 Şubat 2017 Perşembe 13:10
  • UKÜ öğretim görevlisinin ortak makalesi Yeni Symposium Dergisi’nde yayinlandi09 Şubat 2017 Perşembe 08:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti