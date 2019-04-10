Prof. Dr. Çolakoğlu DAÜ’lü öğrencilerle buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bekir Muzaffer Çolakoğlu, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Amfisi’nde DAÜ’lü öğrencilerle buluştu.
Etkinliğe DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri de katıldı. Prof. Dr. Çolakoğlu, söz konusu etkinlikte, “Atletik Performans Fizyolojisinde Güncel Konular” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Çolakoğlu, ilgiyle izlenen sunumunun ardından kariyerinde bu noktaya nasıl geldiğini özetleyerek, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.
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