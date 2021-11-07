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Prof. Dr. Cumali Sabah Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında Gösterildi

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ODTÜ Kıbrıs Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Sabah Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında Gösterildi
Prof. Dr. Cumali Sabah Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında Gösterildi

ABD ve Hollanda’dan araştırmacıların akademik yayıncılık kuruluşu Elsevier desteğiyle yürüttüğü çalışmada 2020 yılının en etkili bilim insanları yayınlandı.

ABD Stanford Üniversitesinin koordinatörlüğünde ABD’li ve Hollanda’dan bilim insanlarının dünyanın en etkili bilim insanlarını belirlemek için yürüttüğü ve sonuçları ilk defa 2020’de açıklanan çalışma 2021 yılı verileriyle güncellenerek yeniden yayınlandı. 2020’de yayınlanan listelerde de hem tek yıllık değerlendirmede hem kariyer boyu değerlendirmede listeye giren ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Sabah bir kez daha dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterildi.

Araştırmacılar çalışmalarında dünyanın en etkili bilim insanlarını belirlemek için bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi farklı değişkenlerden oluşan bir bilimsel etki endeksi kullanıyor. Dünyanın önde gelen akademik yayıncılık kuruluşu Elsevier de bu çalışmaya destek veriyor. Her yıl verileri güncellenen çalışmada bilim insanlarının tek bir yılda ve kariyerleri boyunca yaptıkları bilimsel üretimin etkinliği hesaplanıyor.

Metamalzeme, elektromanyetik ve mikrodalga uygulamaları, antenler ve solar sistemler üzerine çalışan ve 2008 yılında International Union of Radio Science tarafından Yılın Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görülen Prof. Dr. Cumali Sabah 2017 ve 2019 yılları için yapılan senelik değerlendirmelere göre de bu listeye alınmıştı. Prof. Dr. Sabah, 2019 yılına kadar olan kariyer boyu değerlendirme sonucunda da dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterilmişti.

Bu yıl yayınlanan listede dünyada ilk %2’lik dilime giren 190 bin 63 bilim insanı listelendi. Prof. Dr. Cumali Sabah hem 2020 yılı değerlendirmesinde hem de yeni verilerle güncellenen kariyer boyu etki listesinde yer alarak dünyanın en etkili bilim insanları arasındaki yerini korudu. Listede üniversitelerin genellikle İngilizce adı yer alırken, kampusun adı “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu” şeklinde açık ve Türkçe olarak yer aldı.

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