Prof. Dr. Engin Kara: Euro'ya geçişin avantajlarının ne olduğunu merak ediyoruz

Ekonomist Prof. Dr. Engin Kara, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ‘Stabil para birimine endeksli muhasebe sistemini ciddi ciddi tartışalım’ şeklindeki açıklamasına işaret etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Kara, “Tamam, tartışalım... Euro'ya geçişin avantajlarının ne olduğunu merak ediyoruz. Önümüze somut veriler, grafikler veya ikna edici argümanlar sunulmasını bekliyoruz. Bu ısrarın altında yatan nedenleri anlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Yılın başında yaşanan, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP milletvekilinin eşinin inşaat sektöründe olası yasadışı işlerden dolayı tutuklanması olayı ve buna verilen "Ekonomimize zarar vermek istiyorlar" tepkisi, konunun etik boyutunu gözler önüne seriyor. Olay sessizce kapanıp gidiyor. Oysa İskoçya'nın eski Başbakanı Nicola Sturgeon örneğinde olduğu gibi, eşi yolsuzluk iddiasıyla tutuklanınca, etik bir duruş sergileyerek aktif siyaseti bırakma kararı almak son derece önemli. Çünkü bir eşin yaptıklarını diğerinden ayırmak her zaman mümkün olmayabilir. Burada önemli olan, siyasetçilerin şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerlere ne kadar bağlı olduğudur.”

"ETİK BOYUTU DA ES GEÇİLMEMELİ"

Kara, “Kuzey Kıbrıs'ta Euro'ya geçiş tartışmalarının etik boyutu da es geçilmemeli. Eğer bu geçişin arkasındaki asıl motivasyon, şaibeli paraların aklanmasını kolaylaştırmaksa, bunun kabul edilebilir bir yanı olamaz. Ekonomik kararların, toplumun çıkarlarını gözeterek ve şeffaf bir şekilde alınması şarttır” dedi.

"BU ISRARIN KAYNAĞI NE?"

“Euro'ya geçiş gibi kritik ekonomik kararlar da ancak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde alınırsa meşruiyet kazanabilir” açıklamasını yapan Prof. Dr. Kara, açıklamasının devamında ise şunları dile getirdi:

“Eğer amaç suç gelirlerini aklamayı kolaylaştırmak değilse, Euro'ya geçişin avantajları nelerdir? Enflasyonu mu düşürecek? Nasıl, hangi kanallarla olacak bu? Üretim mi artacak? Verimlilik mi artacak? Ülkedeki, giderek artan yozlaşma son mu bulacak? Euro'ya geçiş nasıl değer yaratacak? KIBTEK'in yönetim kalitesi mi artacak? Elektrik artık kesilmeyecek mi? Yoksa, amaç nedir? Gündemi değiştirmek mi?

Bu soruları berberimize mi soralım? Bu ısrarın kaynağı ne? Anlamıyorum! Mesleki deformasyon işte, anlamak istiyorum. Bize anlatın, eğer mevcut durumda kaynağı belirsiz paranın ülkeye girişini kolaylaştırmak amaç değilse, asıl amaç nedir?

Bunları yapmadan önce de İtalya'daki tutuklamayla ilgili şüpheleri giderin ve konuyu aydınlatın! Hani, basın toplantısı düzenleyip, konuyu aydınlatacaksınız? Ne zaman basın toplantısı?”