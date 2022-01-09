  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

Prof. Dr. Erişir: Sağlıkta Kurtuluş Genel Sağlık Sigorta Sistemidir

»
Prof. Dr. Erişir: Sağlıkta Kurtuluş Genel Sağlık Sigorta Sistemidir
Prof. Dr. Erişir: Sağlıkta Kurtuluş Genel Sağlık Sigorta Sistemidir

Toplumun sağlık anlamında artık refah seviyesinin gelişmesi gerektiğini belirten UBP Girne Milletvekili adayı Prof. Dr. Ferhat Erişir, bunun için de ilk adım olarak Genel Sağlık Sigorta sisteminin hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’deki sağlık sisteminin vatandaşların sağlık hizmeti almasının önünü açtığını belirten Prof. Dr. Ferhat Erişir, katıldığı bir TV programında sağlık sisteminin nasıl iyileştirilebileceğiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Türkiye’deki sistemin ülkemizde de uygulanmasının hayata geçirilebilir olduğunu anlatan Prof. Dr. Ferhat Erişir, bunun başarılması durumunda hem vatandaşların daha iyi ve daha hızlı sağlık hizmeti alacağını, hem de ülkemizde sağlık sistemindeki kalitenin artmasından dolayı yurt dışından daha çok hasta gelmesinin yolunun açılacağını kaydetti.

Genel Sağlık Sigortası sisteminin hayata geçirilmesi yanında atılacak bazı adımların ardından ideal bir sağlık sistemine ulaşılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Ferhat Erişir, “Her şeyden önce aile hekimleri var. ABD, İngiltere’de, Türkiye’de bu sistem var. Bağışıklık sistemi vardır. Bunları kontrol eden aile hekimidir. Aile hekimi varlığı merkez hastanelerindeki yükü hafifletecektir. Böylelikle merkezi hastanelerdeki yığılma azalacağı için daha iyi hizmet imkanı sağlanacaktır. İşte böyle bir ortamda sağlık hizmetindeki karışıklık kaotik ortam sıkıntılar gidecektir” diyerek neler yapılabileceğini özetledi.

HEKİMLERE, TEŞVİK VERİLMESİ GEREKİYOR

Kendisinin önceliğinin sağlık olduğunu ama sağlıkta sistemin oturtulmasının ekonomiye de katkısı olacağını dile getiren Prof. Dr. Ferhat Erişir, canla başla çalışan hekimlere destek olunmasının önemine değindi.

Eğer hekimlerin de işin ucunu bırakacağı ortama sürüklenme yaşanırsa halk olarak çok kötü bir duruma düşüleceğinin altını çizen UBP Lefkoşa Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erişir, “hekimlerimize teşvik verilmesi gerekiyor. Bu şekilde daha iyi performans almasını sağlarız. Yine yaptıkları işin zorluğunun farkında olmalısınız ve iltifatı eksik etmemelisiniz. İşte bu durumda genç dinamik bir hekim ordusu sağlamış oluruz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu: Karpaz, Turizm Potansiyeline, Kavuşacak09 Ocak 2022 Pazar 16:12
  • Bağımsızlık Yolu Lefkoşa’da Açık Pazarı Ziyaret Etti09 Ocak 2022 Pazar 15:34
  • Erhürman: Eğitimde Ayakları Yere Basan Bir Sistem Kuracağız09 Ocak 2022 Pazar 15:24
  • Çıldır: Önceliğimiz Gençlerin Göçünü Önlemek09 Ocak 2022 Pazar 15:08
  • Çıldır: “Rauf Raif Denktaş’ın çizgisindeyiz”09 Ocak 2022 Pazar 15:07
  • Keleşzade: Ultra Zenginlerin Finansal Gücü Devlet Bütçesinin Gücünden Fazla09 Ocak 2022 Pazar 14:38
  • Özyiğit: Yerli Üretim, Yerli Sanayi Olmazsa Olmazdır09 Ocak 2022 Pazar 14:14
  • Ataoğlu, Kar-İş İle TÖHOB’un İş Birliği Toplantısına Katıldı09 Ocak 2022 Pazar 14:12
  • Erhürman: Güzelyurt’un Yeni Hastaneye Kavuşması İçin Hazırlıklar Tamamlanacak09 Ocak 2022 Pazar 14:04
  • YSK Başkanı Narin Şefik, Seçime İki Hafta Kala TAK'a Değerlendirmelerde Bulundu09 Ocak 2022 Pazar 13:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti