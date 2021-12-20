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Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Omicron’un kritik mutasyonları var

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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Delta için yüzde 60 bulaşıcı demiştik, Omicron Delta'dan iki buçuk kat daha bulaşıcı. Ve kritik mutasyonları var” dedi.
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Omicron’un kritik mutasyonları var

TTB'nin internet ortamındaki “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programında Omicron ve hatırlatma dozları ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Delta aşısızların pandemisi dedik, Omicron aşılılarında pandemisi olacak.

Hepimizin canını sıkacak oldukça önemli değişim gösteren bir varyant” diyerek çok hızlı yayılmasına dikkat çekti; ”Girdiği coğrafyayı hızla kaplıyor. Delta için yüzde 60 bulaşıcı demiştik, Omicron Delta’dan iki buçuk kat daha bulaşıcı. Ve kritik mutasyonları var” ifadelerini kullandı.

“BİRİKTİRME DEVAM EDERSE BAŞA DÖNERİZ”

Şenol; Mutasyon biriktirmenin, her mutasyonun bir öncekine göre daha güçlü olması anlamına geldiğini belirterek, “Corona virüslerinin özelliği şu, mutasyon biriktiriyorlar. Belki mutasyonları biraz seyrek ama bunu biriktiriyorlar. Eğer bu biriktirme devam ederse başımızı ağrıtacak ve başlangıç noktasına döndürebilecek bir gelişme olur” şeklinde konuştu.

“OMİCRON BAĞIŞIKLIKTAN KAÇIYOR”

Gelinen aşamada aşılamanın önemine dikkat çeken Şenol, aşının verdiği bağışıklığın zaman içinde zayıfladığını, zayıflayan ve düşen bağışıklığı tekrar uyarmak için güçlendirici doz denilen hatırlatma aşısını önerdiklerini söyledi. Şenol, “Bu Delta’ya karşı elimizi güçlendiren bir stratejiydi.

Ancak, Omicron’da durum bambaşka oldu. Bağışıklıktan kaçıyor” diyerek Brezilya'da yapılan bir araştırmanın sonucuna göre çok hızlı bir doz takviyesi yapılması gerektiğini, bunun için üçüncü doz için önerilen 6 aylık sürenin 3 aya çekildiğini kaydetti.

“İNAKTİF AŞILARI ÖNERMİYORUM”

Önerilerin bilime dayanmalı olması gerektiğini söyleyen Şenol, durumun aciliyet gösterdiğini bu nedenle önerilerini mNRA üzerinden yaptığını, inaktif aşıları önermediğini kaydetti.

“İNSANLARIN PSİKOLOJİSİ BÜYÜK KAPANMALARI KALDIRMAZ”

Tekrar kapanmaların yaşanmaması için aşılamanın önemine dikkat çeken Şenol şu ifadeleri kullandı; “Birer ay arayla yapılmış iki doz ile 6 ay sonra yapılmış 3. doz mRNA aşısı, ya da birer ay arayla yapılmış üç doza üç ay sonra yapılacak 4. dozun Omicron’u da karşılayabileceğini kabul ediyoruz. Hızla bu süreci tamamlamak gerekiyor. Çünkü Omicron’a karşı elimizde başka bir yöntem yok.

Çok hızlı yayılıyor, girdiği yerde çok büyük dalgalar yaratıyor. Büyük taramalar ve tanımlamalar dışında büyük kapanmaların yapılmasını istemiyoruz. Çünkü inanların psikolojisi bunu kaldıracak durumda değil. Dolayıyla bu aşamada aşılama seferberliği yapmak en akıllı çözüm olarak görünüyor.”

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