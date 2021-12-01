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Prof. Dr. Ferhat Erişir, UBP’nin Girne kontenjan adayı

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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir’i Girne’den kontenjan adayı gösterdi.
Prof. Dr. Ferhat Erişir, UBP’nin Girne kontenjan adayı

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir’i Girne’den kontenjan adayı gösterdi.

Ferhat Erişir’in UBP Girne listesinde 5’inci sıradan yarışacağı bildirildi. Erişir, uzun yıllar yurt dışında görev yapmış, 2018’de ise KKTC’ye dönerek Yakın Doğu Hastanesi’nde görev almıştı. Prof. Dr. Ferhat Erişir, 1953 yılında Kıbrıs’ın Baf kasabasına bağlı Arodez köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Baf’ta, liseyi ise Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı.

1979 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2 yıl süre ile yurt dışında çalıştı. 1982 yılında tekrar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne dönerek ‘Kulak Burun Boğaz Aanabilim Dalı’nda ihtisasa başladı. Uzmanlık eğitiminden sonra akademik kariyer yapmaya karar vererek, Cerrapaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda baş asistan olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında doçent ve 2001 yılında da aynı fakültede profesörlüğe yükseldi.

Özel ilgi alanları arasında olan yüz estetik cerrahi ve uyku apnesi hakkında birçok çalışmalar yapan Prof. Dr. Ferhat Erişir, Türkiye’de kurulan Yüz Estetik Cerrahi Derneği’nin ilk kurucuları arasındadır. 2012 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden emekli olarak Kıbrıs’a kesin dönüş yapan Prof. Dr. Ferhat Erişir’in, yüze yakın ulusal ve uluslararası bilimsel yayını bulunuyor.

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