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Prof. Dr. Feriha Öz’ü Covid 19 nedeniyle vefat

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pataloji Ana Bilim Dalı'ndan emekli Prof. Dr. Feriha Öz’ü Covid 19 nedeniyle vefat etti.
Prof. Dr. Feriha Öz’ü Covid 19 nedeniyle vefat

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pataloji Ana Bilim Dalı'ndan emekli Prof. Dr. Feriha Öz’ü  Covid 19 nedeniyle vefat etti.

 Dr. Feriha Öz 1933 yılında Kadıköy’de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi’nde tamamlayarak 1951 yılında Fen Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesine kayıt oldu ve 1957 yılında doktor oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakip Yozgat’ın Aktağ madeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı. 1962 yılında Uzman olan Dr. Feriha Öz 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak görev yaptı. Feriha Öz evli ve 2 çocuk annesi.

 

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