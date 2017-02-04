Prof. Dr. Filiz Meriçli Haliç Üniversitesinde, Bitkisel Masaj Yağlar ve Aromaterapi Konferansı Verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli, Haliç Üniversitesinde, eski çağlardan beri Uzakdoğu kültüründe kullanılan bir doğal tedavi metodu olan aromaterapi ve bitkisel yağlar hakkında konferans verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan davet alan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli, öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilere “Sağlığın Korunması ve Hastaların Yaşam Kalitesi’nin Yükseltilmesinde Tamamlayıcı Yöntemler-1 Aromaterapi” konulu konferans verdiği belirtildi.

Güzel Kokulu Yağlardan Gelen Sağlık...

Prof. Dr. Filiz Meriçli, konferansta, uçucu yağlar ve uçucu yağ drogları ile yapılan destekleyici tedavi olan Aromaterapi’nin sağlık ve iyilik halinin sürdürülmesi (wellness) yanında, başta uykusuzluk, gerginlik, sinirlilik halleri olmak üzere, kanser vb hastalıklarda tedavinin yan etkilerini azaltıcı, soğukalgınlığı nezle-grip vb günlük rahatsızlıklarda koruyucu ve iyileştirici, ayrıca romatizmal vb kas-iskelet sistemi ağrılarını azaltıcı olarak hastaların yaşam kalitesini artırdığını ifade ederek, çeşitli ülkelerde yapılan klinik aromaterapi uygulamalarını anlattı.

Uçucu Yağların Kullanımına Dikkat Çekildi

Masaj, inhalasyon, kompres ve banyo şeklindeki aromaterapi uygulamalarına örnekler veren Prof. Dr. Meriçli, kullanılan uçucu yağların eczane kalitesinde olması gerektiğini, renkli ve sıkı kapalı şişelerde dik pozisyonda saklanması gerektiğini önemle vurguladı. Prof. Dr. Meriçli, Uçucu yağların doğrudan cilde sürmenin doğru olmadığını, mutlaka cildi besleyen, nemlendiren taşıyıcı bir yağ içinde seyreltilerek kullanılması gerektiğini belirtti.

Üniversiteler ile Birlikte Klinik Araştırmalar Yapılabilir...

Klinik aromaterapi uygulamalarının sağlık turizminin gelişmesine de katkısı olduğunu belirten Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde ameliyat olan hastalar üzerinde yapılan bir uygulamada çok anlamlı sonuçlar elde edildiğini anlatarak, üniversiteler arasında ve bölümler arasında işbirliği yapılarak benzeri pekçok klinik araştırmanın yapılabileceğini ifade etti.

Sunumun ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli’ye, Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.