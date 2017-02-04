 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAParis'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

Prof. Dr. Filiz Meriçli Haliç Üniversitesinde

»
Prof. Dr. Filiz Meriçli Haliç Üniversitesinde
Prof. Dr. Filiz Meriçli Haliç Üniversitesinde, Bitkisel Masaj Yağlar ve Aromaterapi Konferansı Verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli, Haliç Üniversitesinde, eski çağlardan beri Uzakdoğu kültüründe kullanılan bir doğal tedavi metodu olan aromaterapi ve bitkisel yağlar hakkında konferans verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan davet alan  Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli,  öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilere  “Sağlığın Korunması ve Hastaların Yaşam Kalitesi’nin Yükseltilmesinde Tamamlayıcı Yöntemler-1 Aromaterapi” konulu konferans verdiği belirtildi.

Güzel Kokulu Yağlardan Gelen Sağlık...  
Prof. Dr. Filiz Meriçli, konferansta, uçucu yağlar ve uçucu yağ drogları ile yapılan destekleyici tedavi olan Aromaterapinin sağlık ve iyilik halinin sürdürülmesi (wellness) yanında, başta uykusuzluk, gerginlik, sinirlilik halleri olmak üzere, kanser vb hastalıklarda tedavinin yan etkilerini azaltıcı, soğukalgınlığı nezle-grip vb günlük rahatsızlıklarda koruyucu ve iyileştirici, ayrıca  romatizmal vb kas-iskelet sistemi ağrılarını azaltıcı olarak  hastaların yaşam kalitesini artırdığını ifade ederek, çeşitli ülkelerde yapılan klinik aromaterapi uygulamalarını anlattı.

Uçucu Yağların Kullanımına Dikkat Çekildi
Masaj, inhalasyon, kompres ve banyo şeklindeki aromaterapi uygulamalarına örnekler veren Prof. Dr. Meriçli,  kullanılan uçucu yağların eczane kalitesinde olması gerektiğini, renkli ve sıkı kapalı şişelerde dik pozisyonda saklanması gerektiğini  önemle vurguladı. Prof. Dr. Meriçli, Uçucu yağların doğrudan cilde sürmenin doğru olmadığını, mutlaka cildi besleyen, nemlendiren taşıyıcı bir yağ içinde seyreltilerek kullanılması gerektiğini belirtti.

Üniversiteler ile Birlikte Klinik Araştırmalar Yapılabilir...
Klinik aromaterapi uygulamalarının sağlık turizminin gelişmesine de katkısı olduğunu belirten Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde  ameliyat olan hastalar üzerinde yapılan bir uygulamada çok anlamlı sonuçlar elde edildiğini anlatarak, üniversiteler arasında ve bölümler arasında işbirliği yapılarak  benzeri pekçok klinik araştırmanın  yapılabileceğini ifade etti.

Sunumun ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli’ye, Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cilt sıkılaştırıcı maskeler02 Şubat 2017 Perşembe 14:11
  • Stres yönetimi02 Şubat 2017 Perşembe 14:01
  • Çocukları hastalıklardan korumada alınabilecek önlemler02 Şubat 2017 Perşembe 13:57
  • Çocuklara ev yapımı sağlıklı dondurma02 Şubat 2017 Perşembe 13:54
  • “Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı” halkın bilgisine sunuldu02 Şubat 2017 Perşembe 13:49
  • Hangi yöntemler kırışıklıklara karşı etkili?02 Şubat 2017 Perşembe 11:45
  • Yakın Doğu Üniversitesi tüm kanser hastalarının muayene ücretlerini üstlendi02 Şubat 2017 Perşembe 09:38
  • Siyah noktalara karşı etkili 1 maske 1 peeling01 Şubat 2017 Çarşamba 17:00
  • YDÜ Klimik 5.Hepatit akademisinde oturum başkanlığı yaptı01 Şubat 2017 Çarşamba 15:07
  • Diyabet Derneği’nin Şubat 2017 Lefkoşa sohbet toplantısının konusu çöylak hastalığı01 Şubat 2017 Çarşamba 13:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti