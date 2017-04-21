Prof. Dr. Gavrila DAÜ İletişim Fakültesi’nin konuğu oldu

DAÜ ve Roma Sapienza Üniversitesi arasındaki işbirliği çerçevesinde Prof. Dr. Aysel Aziz Salonu'nda gerçekleşen söyleşinin açılış konuşması Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahire Efe Özad tarafından yapıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Roma Sapienza Üniversitesi arasındaki işbirliği meyvelerini vermeye başladı. Roma Sapienza Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mihaela Gavrila yeni medya teknolojilerinde değişen çalışma alanları ile ilgili söyleşisi için DAÜ İletişim Fakültesi'nin konuğu oldu. DAÜ ve Roma Sapienza Üniversitesi arasındaki işbirliği çerçevesinde Prof. Dr. Aysel Aziz Salonu'nda gerçekleşen söyleşinin açılış konuşması Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahire Efe Özad tarafından yapıldı.

Konuşmasında teknoloji ile birlikte yeni çalışma alanlarının açıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Gavrila, İtalya'da Twitter platformunun gündemi belirlediğine dikkat çekti. Gavrila teknolojinin sadece bir araç olduğu noktasında Steve Jobs ile aynı fikirde olduğunu ve yeni medya içeriklerinde yaratıcılığın ön planda olduğunu belirterek yeni iletişim teknolojilerinin yeni bir medya olmasından ziyade geleneksel medyanın devamı niteliğinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Söyleşi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Agah Gümüş'ün Prof. Dr. Gavrila’ya hediye takdim etmesi, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

PROF. DR. GAVRİLA’DAN REKTÖR PROF. DR. OSAM’A ZİYARET

Öte yandan Prof. Dr. Gavrila, İletişim Fakültesi’ndeki konferansının ardından Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette iki üniversite arasındaki işbirliği konuları görüşüldü. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Agah Gümüş, Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahire Efe Özad, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş ve Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı da hazır bulundu.