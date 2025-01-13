  • BIST 9837.34
  • Altın 3067.245
  • Dolar 35.4759
  • Euro 36.295
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Prof. Dr. Güven Arıklı: “Rauf Denktaş’ın mücadelesi, Türk dünyasının ortak davasıdır”

» »
TÜRK-BİR Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, Rauf Denktaş’ın vefatının 13. yıl dönümünde, onun bağımsızlık mücadelesindeki rolünü vurguladı.
Prof. Dr. Güven Arıklı: “Rauf Denktaş’ın mücadelesi, Türk dünyasının ortak davasıdır”

Güven Arıklı, Denktaş’ın sadece Kıbrıs Türk halkının değil, tüm Türk dünyasının haklarını savunan ve Türklük bilincine her zaman vurgu yapan bir lider olduğunu belirtti. Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme ve egemenlik haklarını savunmak için verdiği mücadelenin, bugün de devam ettiğini ifade eden Arıklı, “Rauf Denktaş, Türklüğün ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştır” dedi.

Denktaş’ın hayatı boyunca Kıbrıs Türk halkının kimliğini ve onurunu korumak için mücadele ettiğini hatırlatan Arıklı, mesajında Denktaş’ın şu sözlerini de hatırlattı:

“Kıbrıs davası, yalnızca Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin değil, tüm Türk milletinin ortak davasıdır. Türk milleti özgürdür ve hür yaşar. Hiçbir millet, Türk milletini esir edemez.”

Arıklı, Denktaş’ın mücadelesinin Kıbrıs Türk halkına dünya sahnesinde bir kimlik kazandırdığını belirterek, onun diplomasi zekası ve kararlılığı sayesinde halkının özgür ve bağımsız bir devlet kurduğunu söyledi.

Güven Arıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Rauf Raif Denktaş, yalnızca bir devlet adamı değil, halkının haklarını her platformda savunan, adalet ve egemenlik davasını hayatının merkezine koyan bir liderdi. Onun mirası, bugün hâlâ bizlere yol göstermekte ve mücadelesi Türk dünyası için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.”

Denktaş’ın liderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesine değinen Arıklı, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının en büyük teminatının Türkiye’nin garantörlüğü olduğunu vurguladı.

Güven Arıklı, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Rauf Denktaş’ın bizlere bıraktığı miras, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin asla vazgeçilmez olduğudur. Onun çizdiği yolda ilerlemek ve bu mirasa sahip çıkmak, her Kıbrıslı Türk’ün ve Türk dünyasının ortak sorumluluğudur. Denktaş’ın mücadelesi, Kıbrıs Türk halkının ve Türklüğün varlık mücadelesinin simgesidir. Bugün, onun çizdiği yolda ilerlemeye ve bu davayı gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız.”

Prof. Dr. Güven Arıklı, Denktaş’ın halkının kalbinde sonsuza dek yaşayacağını belirterek, “Minnet ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cihangir'de Şüpheli Ölüm: 38 Yaşındaki Adam Lojman Odasında Ölü Bulundu13 Ocak 2025 Pazartesi 10:02
  • Euro ve Sterlin en düşük seviyede13 Ocak 2025 Pazartesi 09:38
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak12 Ocak 2025 Pazar 14:28
  • Trafik denetimlerinde 23 alkollü sürücü rapor edildi12 Ocak 2025 Pazar 14:28
  • UBP Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu’nu seçimle belirledi11 Ocak 2025 Cumartesi 17:49
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimi: 342 Sürücüye Yasal İşlem11 Ocak 2025 Cumartesi 12:52
  • Lefkoşa’da Apartman Girişinde Yangın: Maddi Hasar Büyük11 Ocak 2025 Cumartesi 12:29
  • Gazimağusa’da Şiddet Olayı: Bir Kişi Tutuklandı11 Ocak 2025 Cumartesi 11:47
  • Gazimağusa’da Sahte Belge ile Kaçış Girişimi Engellendi11 Ocak 2025 Cumartesi 11:25
  • Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif görevden alındı11 Ocak 2025 Cumartesi 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti