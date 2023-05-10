Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) toplantısı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üye seçimi gündemiyle 9 Mayıs Salı günü, saat 11.00’de Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) "Bilgi Merkezi Konferans Salonu"nda gerçekleştirildi. Toplantıya ÜAKK üyeleri ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı katıldı.

Toplantıda, YÖDAK üyeliği için başvuru yapan adaylar değerlendirildi ve oylama yapıldı. Ancak yeterli oy sayısı sağlanamadığından, seçim ikinci tura kaldı ve ikinci turda yapılan oylama sonucunda Prof. Dr. Hasan Amca YÖDAK üyeliğine seçildi. Bu seçim, Prof. Dr. Mehmet Hasgüler'in görev süresinin dolması nedeniyle yapılmıştı.

Avcı, toplantının kapanış konuşmasında, tüm ÜAKK üyelerine ve adaylara teşekkür ederek, Cumhuriyet Meclisi'nden seçilecek YÖDAK üyesi ile eksik üyelerin tamamlanacağını belirtti.