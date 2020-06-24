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Prof. Dr. İbrahim Benter:Nano ilaç konusundaki çalışmalar sürüyor

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Prof. Dr. İbrahim Benter:Nano ilaç konusundaki çalışmalar sürüyor
Prof. Dr. İbrahim Benter:Nano ilaç konusundaki çalışmalar sürüyor

Prof. Dr. İbrahim Benter nano ilaç konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, aynı zamanda bir Tıp Farmakoloji profesörüdür. İlaçbilim anlamına gelen farmakoloji alanında geçmişte önemli çalışmalara imza atıp ACE2 isimli proteinin insan vücudundaki önemini keşfeden Prof. Benter, bu buluşu ile birçok önemli ilacın bulunmasının da önünü açmıştı.

Türk Maarif Koleji mezunu olan Benter, 2013 yılında Evkaf Genel Müdürü olduktan sonra da ilaçbilim çalışmalarına ara vermedi. 2019 yılı Mart ayında nano ilaç konusunda bir akademik çalışma yayınlayan Prof. Benter’in, bu alandaki yeni akademik çalışması da geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kalp hastalıklarını iyileştirmek üzere nano ilaç kullanımını inceleyen çalışma, bir bilimsel yayın olan “International Journal of Nanomedicine” dergisinde “Nanotoxicology of Dendrimers in the Mammalian Heart: ex vivo and in vivo Administration of G6 PAMAM Nanoparticles Impairs Recovery of Cardiac Function Following Ischemia-Reperfusion Injury” başlığıyla yayınlandı.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Prof. Dr. İbrahim Benter, “Gençlerimiz Kıbrıs’ta yaşasalar da, dünya ile iletişim içinde olmaktan ve global düşünmekten hiç vazgeçmesinler. Eğitimlerini ve geleceklerini global düşünerek planlasınlar, yerel sorunlara odaklanıp moral bozmasınlar. Kıbrıs’tan çıkıp da dünyada başarılı olmuş birçok insanımız vardır. Aynı zamanda, Kıbrıs’ta yaşayıp dünya vatandaşı olmak da mümkündür. Bunun için vizyonumuzu geniş tutmalı ve yılmadan çalışmaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

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