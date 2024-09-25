Prof. Dr. İhsan Çalış: “Sıkıştırma Simülatörü cihazı öğrencilerimize kritik beceriler kazandırıyor ve onları mesleki hayatlarına donanımlı bir şekilde hazırlıyor!”

Kıbrıs ve Türkiye’de sadece Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde bulunan “Compaction Simulator” ile 10 yıldır yapılan araştırmalar düzenlenen konferansla ele alındı

Dünyada çok az merkezde bulunan ve akademik çalışmaların yanı sıra ilaç endüstrisinde de kullanılan “Compaction Simulator’’, toz sıkıştırma işlemi sırasında kaydettiği verilerle ilaç araştırmalarında büyük bir öneme sahip. 2012’den bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde kullanılan, Türkiye ve Kıbrıs’taki tek “Compaction Simulator’’ ile yapılan bilimsel çalışmalar düzenlenen konferans ile ele alındı.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk eczacılık fakültesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin düzenlediği konferans, “Compaction Simulator Araştırmalarını Sergilemek: On Yıllık Bir Dönüm Noktası” başlığı ile düzenlendi. İlaç endüstrisinde tablet formülasyonu geliştirme süreçlerinde kritik bir rol oynayan cihazının 10 yıllık kullanımı boyunca elde edilen akademik çalışmalar ve sektörel iş birliklerini masaya yatırıldı. Diğer yandan simülasyon teknolojisinin ilaç endüstrisindeki yeri ve gelecekteki potansiyeli de tartışıldı. Konferans, Türkiye ve KKTC’den sektör uzmanları ve bilim insanlarının katılımıyla, üniversite ile ilaç endüstrisi arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi adına önemli bir platform sundu.

Açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış üstlendi. Konferansta; Altınbaş Üniversitesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı N. Buket Aksu, “Compaction Simülatör’ün Kalite Tasarımı (QbD) Çalışmalarındaki Önemi”, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Dalı Öğretim Görevlisi ve Compaction Simulator Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yıldız Özalp ise “Formülasyon Tasarımında Compaction Simulator Ekipmanının Rolü” başlıklı birer sunum yaptı.

Genç akademisyenlerden, konuya ilişkin etkileyici sunumlar!

Doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin sunumlarının da yer aldığı konferansta, üç oturumda 8 sunum gerçekleştirildi. Kıbrıs’taki diğer eczacılık fakültelerinden de akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleşen konferansın ilk oturumunda; doktora öğrencilerinin sunumları, ikinci oturumunda ise yüksek lisans öğrencilerinin sunumları yer aldı.

İlk oturumda; Yakın Doğu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Nailla Jiwa, Dr. Motunrayo Mayowa Onayo, Dr. Joseph Turemi Chunu ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Musaab Saada birer sunum yaptı. İkinci oturumda; Hala Khamis, Adel Aboubakr ve Omar Hourani; son oturumda ise Ürdün Jerash University’den Yrd. Doç. Dr. Alaa Alghananim birer sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İhsan Çalış: “Sıkıştırma Simülatörü cihazı öğrencilerimize kritik beceriler kazandırıyor ve onları mesleki hayatlarına donanımlı bir şekilde hazırlıyor!”

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, konferansın açılışında 2012 yılından bu yana fakültede bulunan “Compaction Simülatör”ün, Kıbrıs ve Türkiye’de yalnızca Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde bulunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Çalış, bu cihazın son on yılda ilaçlara ilişkin akademik çalışmalarının merkezinde yer aldığını ve öğrencilere farmasötik teknoloji alanında hem teorik bilgi hem de uygulamalı deneyim kazandırdığını ifade etti. “Sıkıştırma simülatörü, gerçek dünyadaki tablet üretim süreçlerinde kullanılan makinelerin çalışma prensiplerini taklit ederek öğrencilerimize kritik beceriler kazandırıyor ve onları mesleki hayatlarına donanımlı bir şekilde hazırlıyor” diyen Prof. Dr. Çalış, bu teknolojinin aynı zamanda üniversite ve ilaç endüstrisi arasında güçlü iş birliklerinin kapısını araladığını vurguladı.

Doç. Dr. Özalp: “Simülatör ile yapılan çalışmalar, ilaç sektöründe formülasyon ve proses geliştirme çalışmaların büyük katkılar sağlıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi ve Compaction Simulator Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yıldız Özalp ise “Formülasyon Tasarımında Compaction Simulator Ekipmanının Rolü” başlıklı sunumunda; sıkıştırma simülatörlerinin işlevlerine değindi. Doç. Dr. Yıldız Özalp, bu cihazların gerçek zamanlı olarak tablet presleme döngüsünü simüle edebildiğini ve ilaç geliştirme ve üretimi araştırmalarında büyük fayda sağladığını ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 2012 yılında kurulan Compaction Simulator’ün sunduğu olanakların, endüstri eczacılığı çalışmalarında büyük katkılar sağladığını belirten Doç. Dr. Özalp, “İleri teknoloji StylCam 200R cihazının kullanıldığı merkezimiz, tablet formundaki ilaçların geliştirme ve problemlerinin çözüm süreçlerini, sahip olduğu simulatörün elektronik algılama sistemi ve veri analiz programı ile simüle ederek, sıkıştırma karakteristiklerini derinlemesine değerlendirme imkanı sunuyor” dedi.

Sunumunda, simülatör cihazının; sınırlı etken madde miktarı, kısa geliştirme süreleri ve ölçek büyütme sırasında karşılaşılan zorlukları aşmak için nasıl kritik bir rol oynadığı vurgulayan Doç.Dr. Özalp, çeşitli kurslar ve atölyeler ile öğrencilerin formülasyon ve süreç geliştirme alanında uygulamalı ve teorik eğitim aldığını da ifade etti.

Prof. Dr. Buket Aksu: “Sosyal ve duygusal beceriler de kalite yönetiminde büyük önem taşıyor.”

Altınbaş Üniversitesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. N. Buket Aksu ie farmasötik üretimde kalite yönetiminin önemine vurgu yaparak, süreçte bütüncül bir yaklaşımın gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, tablet üretimi ve kalite kontrolünde kullanılan yöntemler ve sosyal becerilerin rolüne dikkat çekti. Teknik yaklaşımların, kaliteyi sadece kontrol etmeye değil, süreci anlamaya yönelik bir anlayışla güçlendirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Buket Aksu, “Ayrıca, sosyal ve duygusal beceriler de kalite yönetiminde büyük önem taşır. Bireylerin öz farkındalık, ilişki becerileri ve sorumlu karar verme gibi yetkinlikleri, hem kişisel gelişimlerine hem de ekip içinde verimli çalışmaya katkıda bulunarak sağlam bir kalite kültürü oluşturur” diye ekledi. Prof. Dr. Buket Aksu, “Bugün geldiğimiz noktada, çok iyi bir liderin yönetimi altında, ileri düzey sosyal ve duygusal becerilere sahip bir ekip görüyoruz. Ekibin yaptığı çalışma, tablet üretiminde yakın coğrafyada sadece Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan “Compaction simülatör” ile Kalite Tasarımı (QbD) entegrasyonu üzerine odaklanmış durumda ve bu çalışmalar, ilaç sektörüne hem yetişmiş personel hem de yapılan çalışmalarla mutlaka ışık tutacak” ifadelerini kullandı.