Prof. Dr. Jenkins: Devlete ait yaşlı bakım evlerinden yer kalmadı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ülkede devlete ait bakım evlerinin tamamının dolu olduğunu, ancak bir yaşlının burada vefat etmesi durumunda başka birine yer açılabileceğini belirterek hükümete seslendi.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ülkede devlete ait bakım evlerinin tamamının dolu olduğunu, ancak bir yaşlının burada vefat etmesi durumunda başka birine yer açılabileceğini belirterek hükümete seslendi.

Prof. Dr. Jenkins, hızlı yaşlanma ve ekonomik kriz sebebiyle 2024 yılında bu yer yetersizliğinden kaynaklı olarak yoksul kimsesiz yaşlıları daha kötü günler beklediğini belirtti.

Prof. Dr. Jenkins, hükümete seslenerek, tedavisi tamamlanmasına rağmen kalacak yerleri olmadığından dolayı bir çok hasta yaşlının hastanelerde kaldığını belirterek, hükümetin yoksul ve yaşlı insanlar için nasıl önlem aldıklarını, ne yapmayı planladıklarını sordu.

“Yetkililerimiz bu konuda ne yaptı veya yapmayı planlıyorlar?”

Prof. Dr. Hatice Jenkins konu ile açıklamalarda bulunarak hükümete şu soruları iletti:

“Endişe içinde bekliyoruz. Çünkü yıllardır ihmal edilmiş bu alanın tekrar ihmal edileceği hissi var içimizde. Bu endişelerimizi azaltmak için hükümete şunları sormak istiyoruz. 2024 taslak bütçesini hazırladığınız bu günlerde:

Devlete ait olan Kalkanlı Yaşam Evi kime aittir Sağlık Bakanlığı’na mı yoksa Çalışma Bakanlığı’na mı? Bu bakımevinin tamir ve rehabilitasyonu, personel ve diğer giderleri için 2024 bütçesine gerekli kaynağı koydunuz mu? Yine bir devlet bakımevi olan ve inşası bir sponsor yardımı ile devam eden Lapta Bakımevi’nin inşası, donanımı, personel ve diğer giderleri için gerekli kaynağı 2024 bütçesine koydunuz mu? Sınırüstü Bakımevi’nin tamiri bir buçuk yıldır tamamlanmadı, kime ait olduğu hala belli değil, kimin idaresinde olacağı belli değil. Eskiden olduğu gibi Sınırüstü ile ilgili hiç birşey seffaf değil. Niye?Toplumda bakımevlerine bu kadar çok ihtiyaç varken var olanların tükenmesine göz yummak nasıl bir şey?”

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Jenkins, sorularını ilerek acil olarak konuyla ilgili hükümet yetkililerini gereğini yapmaları için göreve davet etti.