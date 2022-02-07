Prof. Dr. Kartal: Evde Kozmetik Uygulama Yapmak Ekmek Yapmaya Benzemez

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, Covid-19 pandemisinin, online alışverişin de yaygınlaşmasını sağladığını, çevrim içi toplantılarda kendini gören kişilerin artık kendilerini beğenmemeye başladığını, internetten giyim alışverişi yapar gibi dolgu, kimyasal peeling, cilt beyazlatan ürünler, siğil ilaçları satın alarak evde uyguladıklarını söyledi.

Kartal, dolgu uygulamalarında komplikasyon riskinin en aza indirilmesi için dolgu maddelerini yakından tanımak, klinik deneyim sahibi olmak ve dolguların uygulanma sınırlarını bilmek gerektiğini belirterek, amatörce yapılan uygulamaların dönüşü zor sağlık sorunlarına neden olduğunu kaydetti.

“KALICI İZ BIRAKMA RİSKİ VAR”

Prof. Dr. Kartal, evde kimyasal peeling yapanların yüzünde yanıklar oluştuğunu, internette çok ucuza satılan cilt beyazlatma ürünlerinin cildin daha da kararmasına neden olduğunu belirterek şunları söyledi;

*Bu kremlerin içinde bulunan steroidler, cıva, hidrokinon maddeleri vitiligoya, kansere ve böbrek, karaciğer fonksiyonlarında zehirlenmeye neden olabiliyor.

*Televizyonlarda ‘güzellik uzmanı’ sıfatıyla önerilerde bulunan kişileri dinleyerek, bitkisel yağ karışımı yaparak, yüzüne uygulayan ve zarar gören hastalarımız var. Alerjik reaksiyondan güneş yanığına birçok komplikasyon görülüyor.

*Uzmanlığı olmayan kişilerin konuşmalarını veya yazılarını okuyarak bu tip işlemler yapılmasını doğru bulmuyor ve önermiyoruz. Siğil ilaçları ile yapılan uygulamalarda da kimyasal yanık, hipertrofik skar yani kalıcı iz bırakma riski vardır.

*Türk Dermatoloji Derneği olarak uyarıyoruz; dermatologlar ve uzman hekimler tarafından yapılması gereken kozmetik uygulamaları amatörce evlerinizde denemeyin.

*Cildiniz değerlidir ve uzman hekimlere emanet edilmelidir. Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez; cildinizde geri dönüşü olmayan tahribat yaratabilir.

“İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI”

Prof. Dr. Kartal, internet üzerinden botoksun dahi satıldığını ve bu işin çığırından çıkmaya başladığını söyleyerek şöyle konuştu:

*Bu online, zoom görüşmelerinde insanların güzellik algısında farklı bir bakış açısı oldu. Şuram buram böyle şeklinde bir rahatsızlık oldu. Hastalarda daha ucuza sarılan kalitesiz ürünleri denemek gibi yanlış yola sapabiliyorlar.

*İnternette de kendi kendine dolgu yapan kişilerin videoları yer alıyor. Biz kendimiz dolgu yaparken bile komplikasyonlardan çekincelerimiz olurken bunun tıpla alakası olmayan kişiler tarafından yapılması son derece sakıncalı, telafisi mümkün olmayacaktır.

*Basit bir siğil ilacı ile gözüne akıtabiliyor ve görme kaybına neden olabiliyor. Gerçekten akıl alır gibi değil; ama internetten izliyor ve yapıyorlar. Kendi kendine enjeksiyonla yapıyor. Nadir bir şey değil ve çok yaygınlaştı. Artık iş çığırından çıktı. Her yerde her şey satılır oldu. Oysaki satılmaması lazım.

“EVDEKİ ESTETİK AKIMLARI KALICI DEĞİL”

Prof. Dr. Kartal internetten genç kızların dudaklını vakumlayarak büyütmeye çalıştığı uygulamaların olduğunun anımsatılması üzerine, “Gençler o bölgedeki kanı negatif basınçla çekerek bir nevi orada kanda toplanma yapıyor. Bu tür uygulamalar bir kere kalıcı değil ve son derecede tehlikeli. Orada bir problem oluşturabilir, enfeksiyon, kangren sonradan dolaşımda bir bozukluğa neden olabilir. Bu akımlar son derece yanlış olabiliyor” dedi.