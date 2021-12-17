Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi, Açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut’un ölümünün birinci yıl dönümü anısına öğrencilerinin hazırladığı 120 eserden oluşan “Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi”, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından 20 Aralık Pazartesi günü saat 09.30’da açılacak.

Hayvan iç hastalıkları alanında “Hocaların Hocası” olarak anılan Prof. Dr. Kürşad Turgut’un 19 Aralık 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle zamansız bir şekilde hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti. Alanında dünyanın en seçkin bilim insanlarından olan Prof. Dr. Kürşad Turgut, yüksek enerjisi, sevecen yapısı, sanat ve müzik tutkusu ile herkesin sevgisini kazanmış bir isimdi.

Dekanlığını yaptığı Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri, ölümünün birinci yılında çok sevdikleri “Kürşad Hoca”larını kendi elleriyle yaptıkları sanat eserleriyle anmaya hazırlıyor. Tamamı öğrencilerin imzasını taşıyan 120 eserden oluşan “Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi”nin açılışını ise Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından 20 Aralık Pazartesi günü saat 09.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda yapacak.

Aynı zamanda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 400’üncü sergisi olma özelliği de taşıyacak olan serginin açılışında Prof. Dr. Kürşad Turgut’un hayatının son günlerinde kaleme aldığı son kitabının anı baskısı da Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek.

Prof. Dr. Kürşad Turgut Kimdir?

Vefatının birinci yıl dönümünde öğrencileri ve akademisyen dostları tarafından “Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi” ile anılacak olan Prof. Dr. Kürşad Turgut örnek bir akademik kariyere sahipti. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Turgut, 1984’te Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Doktora çalışmasını 1989’da Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 1991’de doçent, 1996’da profesör unvanı aldı.

Yurt dışı araştırma bursları ve değişim programlarıyla İngiltere (Edinburg Üniversitesi) , Hollanda (Utrech Üniversitesi), Finlandiya (Veteriner Hekimliği Koleji), İtalya (Torino Üniversitesi), İsviçre (Zurich Üniversitesi) ve Polonya (Hayat Bilimleri Üniversitesi)’da araştırma ve eğitim programlarına katıldı. Gastroentoloji, Dermatoloji, Kardiyoloji ve Klinik Laboratuar Teşhis konularında onlarca kitap ve makale yayımladı.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değişik kurull

arında görevlerimin yanı sıra Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuar Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Hayvan iç hastalıkları alanında “Hocaların Hocası” olarak anılan Prof. Dr. Kürşad Turgut, 2018’de Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanlığını üstlenmişti.