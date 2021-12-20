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Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde açıldı

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Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde açıldı
Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut’un ölümünün birinci yıl dönümü anısına öğrencilerinin hazırladığı 120 eserden oluşan “Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut’un ölümünün birinci yıl dönümü anısına düzenlenen ve öğrencilerinin hazırladığı 120 eserden oluşan “Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 400’üncü sergisi olma özelliği de taşıyan sergi ile Prof. Dr. Kürşad Turgut, dekanlığını yaptığı Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan sanat eserleriyle anıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile birlikte dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı anma etkinliğinde Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş birer konuşma yaptı.

prof.-dr.-kursad-turgut-001.jpgProf. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Prof. Dr. Kürşad Turgut’un aziz hatırası, Yakın Doğu Üniversitesi’nde her zaman aynı güç ve güzellikle yaşayacak.”

Alanında “Hocaların hocası” olarak anılan çok kıymetli bir bilim insanının hatırasını anmak için bir araya geldiklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Kürşad Turgut’u tanımlayan en önemli özelliğinin hayata ve insana karşı duyduğu coşku ve sevgi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu anma törenini hocamızın hayata, insana, öğrencilerine, mesleğine, sanata, müziğe duyduğu sevginin coşkusuna yakışır bir şekilde, hüzünden uzak kalarak yaşamamız gerektiğine inanıyorum.Tam da Kürşad Hocamızın isteyeceği gibi” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kürşad Turgut’un aziz hatırasının Yakın Doğu Üniversitesi'nde her zaman aynı güç ve güzellikle yaşayacağını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Değerli hocamızın, vefatından önce tamamladığı son kitabını da anısına ithafen öğrencileriyle buluşturmanın tesellisini yaşıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş: “Göz açıp kapayıncaya kadar geçen kocaman bir yıl, dört mevsim, 12 ay, 52 hafta ve 365 gün geçti fakat bizde bıraktığı acısı hala dün gibi taze.”

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ise Prof. Dr. Kürşad Turgut’u kaybetmekten duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Göz açıp kapayıncaya kadar geçen kocaman bir yıl, dört mevsim, 12 ay, 52 hafta ve 365 gün geçti fakat bizde bıraktığı acısı hala dün gibi taze” ifadelerini kullandı. Konuşmasına Prof. Dr. Kürşad Turgut’un hayatından kısa bilgilerle devam eden Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, aynı zamanda Prof. Dr. Kürşad Turgut fotoğraflarından oluşan kısa bir video paylaştı.

Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Hocamız, her zaman sonuca odaklı düşünür, karar verir ve hemen uygulardı” dedi. Prof. Dr. Kürşad Turgut’un, 2019-2020 tarihleri arasında üstlendiği Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı görevinde oluşturduğu disiplin ve yarattığı başarıya da değinen Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Hocamız, yöneticilik görevine rağmen proje yapmayı ve makale yazmayı hiç bırakmadı. Her olgudan bir şeyler öğrenmeye çalışırdı. Son yıl aldığı Akademik Yayın Teşvik Ödülü’nü dekanlıkta öğrencilerimize hala örnek olarak gösteriyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Turgut’un veteriner hekimler ve öğrencileri için yazdığı kitaplarından bahseden Prof. Dr. İntaş, “Prof. Dr. Kürşad Turgut her zaman öğrenmenin en iyi yolu yazmaktır derdi. Yazdığı Veteriner Gastroenteroloji, Veteriner Dermatoloji, Klinik Laboratuvar Teşhis ve Veteriner Kardiyoloji kitaplarının yanı sıra son olarak yazımını tamamladığı fakat baskıya yetiştiremediği İngilizce Kardiyoloji El Kitabı da baskıya hazır” dedi.

Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Hocalarının anısına, hayallerindeki hayvan figürlerini tuvallerine yansıtan üç döneme ait birinci sınıf öğrencilerimiz, veteriner hekimliğinin aynı zamanda bir sanat olduğunu öğrendiler. Öğrencilerimize ve bu anlamlı serginin hayata geçmesi için verdikleri destek nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Dr. Suat Günsel ve  Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

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Prof. Dr. Kürşad Turgut Kimdir?

Vefatının birinci yıl dönümünde öğrencileri ve akademisyen dostları tarafından “Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi” ile anılan olan Prof. Dr. Kürşad Turgut örnek bir akademik kariyere sahipti. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Turgut, 1984’te Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Doktora çalışmasını 1989’da Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 1991’de doçent, 1996’da profesör unvanı aldı.

Yurt dışı araştırma bursları ve değişim programlarıyla İngiltere (Edinburg Üniversitesi) , Hollanda (Utrech Üniversitesi), Finlandiya (Veteriner Hekimliği Koleji), İtalya (Torino Üniversitesi), İsviçre (Zurich Üniversitesi) ve Polonya (Hayat Bilimleri Üniversitesi)’da araştırma ve eğitim programlarına katıldı. Gastroentoloji, Dermatoloji, Kardiyoloji ve Klinik Laboratuar Teşhis konularında onlarca kitap ve makale yayımladı.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değişik kurullarında görevlerimin yanı sıra Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuar Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Hayvan iç hastalıkları alanında “Hocaların Hocası” olarak anılan Prof. Dr. Kürşad Turgut, 2018’de Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanlığını üstlenmişti.

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