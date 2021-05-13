Prof. Dr. Levent Doğancı’dan Favipiravir açıklaması: Hiçbir Batı ülkesi, üreticisi olan Japonya dahil bu ilacı kullanmıyor

Sağlık Bakanlığı, kalpte ritim bozukluğuna neden olduğu için uzmanlar tarafından uyarılara konu olan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) listesinden çıkardığı hidroksiklorokin ilacını bir yılın sonunda listeden çıkardı. Yaşanan bu durum, hastalığın tedavisinde sabah sekiz tablet, akşam sekiz tablet şeklinde alınan Favipiravir ilacının da tartışmaya açılmasına neden oldu.

Eski GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, ilacın ilk defa Japonya’da grip ilacı olarak üretildiğini belirtti. “Bir süre sonra Japonya bu ulacı kullanmak istemedi. Hindistan, Endonezya ve birkaç ülke daha bu ilacı üretti. Fakat Batı ilaç firmalarının ürettiği grip ilaçları çok daha etkili ve güvenilir olduğu için kimse bu ilacı kullanmadı” diyen Doğancı, “35-40 kişilik çalışmalarla bu ilacı Türkiye’ye soktular. Hiçbir Batı ülkesi, Japonya dahil bu ilacı kullanmıyor. Hiçbir Batı ülkesinin kullanmadığı bu ilacı nasıl insanlara kullandırıyoruz, bunu sormamız lazım. İlacın hâlâ uluslararası bir makalesi yok” diye konuştu.

"Hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız hastalar başlangıçtan itibaren bu ilacı kullanıyordu"

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Doğancı, ilacın etkisine ilişkin verilerin paylaşılması gerektiğini de belirterek, “Yoğun bakıma giren hastaların yüzde kaçı başından beri bu ilacı kullanıyordu? Kendi gözlemim, hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız hastalar başlangıçtan itibaren bu ilacı kullanıyordu. O halde bu ilacın hastaneye yatma açısından bir etkisini tartışmamız mümkün değil. O zaman niye kullanıyoruz?” sorusunu yöneltti.

“Karaciğer fonksiyon testlerini yükseltiyor, bir hasar oluşturabiliyor"

“Karaciğer fonksiyon testlerini yükseltiyor, bir hasar oluşturabiliyor” diyen Doğancı, ilacın etkisinin tam olarak bilinmemesine karşın dozunun arttırıldığını belirterek, “Nasıl bir çalışma yapıldı da böyle bir karar alındı bilmiyoruz. Bilim ortamındaki bilgiler, makaleler paylaşılmadı. Bunlar paylaşılmadan işlem yapılması anlaşılmaz oluyor” ifadelerini kullandı.