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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ABD'de görülen 'beyin yiyen amip' Türkiye’de de var

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ABD'de görülen 'beyin yiyen amip' Türkiye’de de var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ABD'de görülen 'beyin yiyen amip' Türkiye’de de var

Koronavirüs'ün etkisini kaybetmediği ABD'de geçen günlerde yeni bir hastalık ortaya çıktı. Florida eyaletinde bir kişi “Naegleria Fowleri” adlı tek hücreli organizmanın yol açtığı hastalığa yakalandı. Burundan girerek beyine yerleşen amipin bir haftada ölüme yol açtığı açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu amipe Türkiye’de de rastlandığını ifade ediyor.

Çok fazla çeşidi olan bu amiplerin 1-9 gün kuluçka süresinin olduğunu belirterek, suya giren insanların burnundaki koku sinirlerinden beyne gittiğine dikkat çeken Ceyhan, önce ateş, baş ağrısı, bulantı-kusma, birkaç gün içinde ise menenjite bağlı bulguların ortaya çıktığını, bilinç bulanıklığı, havale nöbetlerinin görüldüğünü söyledi. Ceyhan, daha sonraki süreçte ise bilinç bulanıklığının arttığını kaydederek, bu safhanın ardından vakaların yüzde 100 ölümle sonuçlandığını dile getirdi.

"Yazın görülüyor"

Türkiye'de de bazı amip türlerinin görüldüğünü belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Güneydoğu'da görülen, bağırsakları etkileyen, bazen kana da geçip organları da etkileyen amip, bizde çok yaygın, özellikle yaz aylarında görülüyor. Ama dünyanın değişik bölgelerinde başka amipler de var. Bu amip de daha çok ABD'de görülen, uzun zamandır bilinen ve daha çok sudan insanlara buluşan bir amip. Beyin dokularını tutuyor, nadir vakalar şeklinde Amerika'da her sene görülüyor" dedi.

201'7de Eskişehir'de amip vakası rapor edilmiş

Prof. Dr. Ceyhan, 2017’de Eskişehir'de amip vakasının rapor edildiğini belirterek, "Veterinerlik fakültelerinin çalışmaları var. Birçok ili kapsayan sularda bu etkenlerin araştırıldığı çalışmalarda da rapor edilmiş. Yani Türkiye'de de var; ama çok sık görülen bir hastalık değil. Olduğu zaman genellikle beyin zarları ve beyin dokusunu tutan ama erken tanı konulduğunda tedavi edilebilen bir hastalık. Sulardan bulaşıyor, henüz insandan insana bulaştığı belirtilmemiş" dedi.

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