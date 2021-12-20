Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsü salgınına karşı aşılama süreçleriyle ilgili sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.
Ceyhan, 2-4 yaşındaki çocuklara uygulanan 1/10 oranında azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını ifade etti.
AİLELERİ UYARDI
Mehmet Ceyhan, “Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek. Dolayısıyla küçük çocukları maske, mesafe, kapalı ortamlardaki kalabalıklaşmadan uzak tutmalıyız” dedi.
Ailelere de çağrıda bulunan Ceyhan, “Küçük çocukların aileleri de en az 3 doz aşılanmalı ve virus bulaşından korunmak için önlemlere çok iyi uymalıdır” şeklinde konuştu.
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