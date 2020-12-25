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Prof. Dr. Mete Feridun yeni kitabını Daü Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a takdim etti

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Prof. Dr. Mete Feridun yeni kitabını Daü Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a takdim etti
Prof. Dr. Mete Feridun yeni kitabını Daü Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a takdim etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Feridun “Küresel Bankacılık Düzenlemelerinin Dünü, Bugünü ve Yarını” isimli kitabını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a takdim etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, 23 Aralık 2020 Çarşamba günü Prof. Dr. Feridun’u ve DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç’ı kabul etti. Görüşmede Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’de aynı zamanda Öğretim Üyesi olarak görev alan Prof. Dr. Feridun’u yeni kitabından ve akademik hayata yapmış olduğu katkılardan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Prof. Dr. Feridun ise Prof. Dr. Hocanın’a kitabının içeriği ile ilgili bilgiler verdi ve DAÜ gibi güçlü bir kurumun içerisinde yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

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