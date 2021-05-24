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Prof. Dr. Müftüoğlu yanıtladı: BioNTech aşısı kimlere yapılamaz, görülen yan etkiler neler?

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs'e karşı geliştirilen BioNTech aşısına ilişkin olarak merak edilen soruları yanıtladı.
Prof. Dr. Müftüoğlu yanıtladı: BioNTech aşısı kimlere yapılamaz, görülen yan etkiler neler?

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs'e karşı geliştirilen BioNTech aşısına ilişkin olarak merak edilen soruları yanıtladı. 

Prof. Müftüoğlu, "BioNTech aşısının 16 yaş ve üstü herkese yapılabileceği onaylanmış durumda. Bununla birlikte aşılanma sürecinde risk altında olan ya da risk grubunda sayılanların aşılanmasına öncelik verilmesi şart" dedi. 

Müftüoğlu, aşının kimlere yapılamayacağı konusunda da "15 yaş ve altındakilere BioNTech henüz uygulanmıyor. Ama görünen o ki daha düşük yaş gruplarına da bu aşı yapılabilecek. Bilimsel verilerin onaylanması bekleniyor. Diğer taraftan halen devam eden 38 derece ve üstü akut bir ateşli hastalığı bulunanlarda da aşılamanın ertelenmesi gerekiyor. Ayrıca daha önceden ciddi alerjik reaksiyonlar yaşayanların da aşı olmadan önce bu aşıyı yapacak olan doktoru/merkezi bilgilendirmeleri lazım. İlk aşılamadan sonra hemen/süratle ağır alerjik tepkiler gösterenlere aşının 2. dozu yapılmıyor. Daha önceden Covid-19 geçirmiş olanlara BioNTech aşısı iyileştikten en erken 6 ay sonra uygulanıyor. Bu kişilere sadece tek dozluk uygulama yetiyor" bilgilerini paylaştı. 

Prof. Müfütoğlu'nun bazı sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Ağır alerjik tepkilere neden olabiliyor mu?

Her aşıda olduğu gibi BioNTech aşısından sonra da çok az sayıdaki vakada aniden ortaya çıkabilen ağır alerjik reaksiyonlar (anaflaksi) gözlenmiş. Ama bunlarda da belli tıbbi tedaviler yapıldıktan sonra tam düzelme sağlanmış. Bununla birlikte BioNTech aşısı için de 'herhangi bir ağır alerjik reaksiyon oluşmayacağına dair garanti vermek' prensip olarak doğru ve mümkün değil.

Aşının yan etkileri neler?

Her aşıda olduğu gibi BioNTech aşısından sonra da aşının yapıldığı yerde ya da genel olarak bedende bazı “bildik tepkiler” ortaya çıkabiliyor. Bilelim ki bu tepkiler de en fazla 2-3 gün sürüyor. En sık görülen aşı reaksiyonları şunlar:

-Aşı yapılan yerde ağrı (yüzde 80)
- Genel bir yorgunluk hali (yüzde 60)
- Baş ağrısı (yüzde 50)
- Genel kas ağrıları (yüzde 30)
- Titreme (yüzde 30)
- Eklemlerde ağrı (yüzde 20)
- Aşı yapılan yerde şişme ve kızarıklık (yüzde 10)
- Vücut ısısında artma (yüzde 10)
- Nadir durumlarda görülen uykusuzluk, kol ve bacak ağrıları, kaşıntılar, lenf bezlerinde şişme (yüzde 1-5)

Yüz felci yapabileceği doğru mu?

BioNTech aşısının araştırma safhasında ve uygulamaya geçildikten sonra toplamda sadece 4 vakada yüz felci yaptığı görülmüş. Bunlarda da birkaç hafta sonra tam iyileşme olmuş. Kısacası yüz felci meselesi şimdilik bir şehir efsanesinden ibaret gibi görünüyor.

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