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Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

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Türkiye’de akademi ve siyaset dünyasında büyük bir iz bırakan eski Türkiye Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

Türkiye’de akademi ve siyaset dünyasında büyük bir iz bırakan eski Türkiye Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti.

Anayasa Hukuku’nun önde gelen hocalarından olan, bir dönem dekanlığını da yaptığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde devlet ve siyaset hayatında önemli rol oynayan çok sayıda öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Soysal, 12 Mart 1971 darbesi sürecinde efsanevi kitabı “Anayasaya Giriş”te “komünizm propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye’den seçilen ilk ve son genel sekreteri olan Soysal, uzun süredir İstanbul’da alzheimer tedavisi görüyordu.

Türkiye’de edebiyatın önde gelen isimlerinden olan ve 40 yaşında hayata veda eden Sevgi Soysal ile evliliğinden iki çocuk (Defne Soysal, Funda Soysal) babası olan Mümtaz Soysal 90 yaşındaydı.

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