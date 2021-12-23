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Prof. Dr. Murad Allahverdiyev'in sergisi açılıyor

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yılın son sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 27 Aralık’ta, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonunda açılacak
Prof. Dr. Murad Allahverdiyev'in sergisi açılıyor

Prof. Dr. Murad Allahverdiyev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 27 eserden oluşan kişisel resim sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 27 Aralık’ta, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonunda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 27 Aralık’ta Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonunda açılışını yapacağı 401’inci sergisi ile 2021’e veda ediyor. Sanatçı-akademisyen Prof. Dr. Murad Allahverdiyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı, tuval üzerine yağlı boya çalışmalarından oluşan toplam 27 adet eserden oluşan "Kişisel" adlı resim sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 27 Aralık Pazartesi saat 16.30'da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonunda açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murad Allahverdiyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı çalışmalarının yer alacağı “Kişisel” adlı resim sergisi 2021’in son sergisi olacak.

Prof. Dr. Murad Allahverdiyev kimdir?

1960’ta Azerbaycan Bakü'de doğan Murad Allahverdiyev, 1975-1979 yıllarında A. Azimzade Sanat Koleji'nde okudu. 1979'da Lviv Ukrayna Uygulamalı ve Dekoratif Sanatlar Akademisinden mezun oldu. 1990’da Devlet Sanat Enstitüsü'nde ders vermeye başladı. 2000’de Azerbaycan Devlet Resim Akademisi'ne geçti. 2004’te Sanat Akademisi'nde uygulamalı sanatlar bölümünde yardımcı doçent oldu. 1991’de  yılında Sоvyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği  ve Azerbaycan Sanatçılar Birliği üyesi olan Murad Allahverdiyev,  ilk kişisel sergisini 1986’da Lviv Ulusal Galerisi'nde açtı. Sonrasında sırasıyla 1987’de Varşova, 1988'de Macaristan, 1997’de Bakü ve 2015 ve 2020’de Lefkoşa’da kişisel sergiler açtı. 1994’te  İran, 1996’da Stockholm ve Moskova, 2004’te Paris ve Viyana’da uluslararası sergilere katıldı.

2013’ten bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Murad Allahverdiyev, “2018 Yılın Sanatçısı” heykeli ve Avrupa sanatçı diplomasının sahibidir. Prof. Dr. Allahverdiyev, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için yaptığı çalışmalardan dolayı, 29 Temmuz 2020’de Alasya Ödülleri kapsamında resim sanatçılarına verilen “Fergânî Ödülü” aldı.

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