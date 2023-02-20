Prof. Dr. Naci Görür “Kıbrıs’ta büyük deprem bekliyoruz. Endişe ediyoruz”

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depreminden sonra bu akşam yaptığı değerlendirmede, “Ölü deniz fayı da büyük ölçüde kırıldı. Enerjisini boşalttı. Bir Adana Havzası kaldı. Kıbrıs’tan da endişe ediyoruz." dedi.

Enerji transferinden dolayı Adana’da bir deprem daha olma ihtimalinin olduğunun altını çizen Görür, “Kıbrıs’ta da büyükçe bir deprem bekliyoruz. Ancak, zamanı ve büyüklüğünü bilmiyoruz” diye konuştu.

Türkiye Bilim Akademisi Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından Halk TV yayınında depremi değerlendirmelerde bulundu.

Yer bilimci Görür, “Hatırlarsanız depremlerden sonra ben ve Celal Şengör Hatay ve Adana havzasına dikkat etmek gerektiğini söyleyerek, kırılmamış faylar olabilir diye uyardık. Oralarda stres transferi söz konusu olabilir. Bu bizim beklediğimiz bir deprem. Maraş depreminin bir anlamda Hatay’a stres transfer etmesi sonucu gelişmiş olan bir deprem. Ölü deniz fayı da büyük ölçüde kırıldı. Enerjisini boşalttı.” dedi.

"ADANA VE KIBRIS'TAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Görür, “Bir Adana Havzası kaldı. Kıbrıs’tan da endişe ediyoruz. Onlarla da konuştuk ve uyardık. Bunun devamının artık geleceğini sanmıyorum. Bu deprem çok da küçük sayılmaz. Adana yöresinde de bir stres transferi olmuş olabilir." ifadelerini kullandı.