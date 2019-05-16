Prof. Dr. Necdet Osam son 5 yıldır DAÜ’ye siyaset karışmadı

Prof Dr. Necdet Osam, bahse konu sürecin üniversite mevzuatına uygun olarak 7 Şubat’ta başladığını belirtti. Osam söz konusu olayın VYK’nın değil rektörün uhdesinde olduğunu belirtti. Prof. Dr. Necdet Osam, söz konusu kurum içi münhal dahil alınan tüm kararların mevzuat dahilinde ve hukuk görüşüyle birlikte alındığını ve bu çerçevede hareket edildiğini söyledi.



Prof. Dr. Necdet Osam son 5 yıldır DAÜ’ye siyasetin karışmadığını belirterek özellikle son 15 aydır görev yapan VYK’nın kendisine baskı yapmadığını belirtti. Osam, “son VYK birgünden birgüne bana baskı yapmadı. Geçmiş dönemlerde güzellik yarışmalarına burs vermemiz dahi istenmişti” dedi.

Hükümet değişikliğinden dolayı duralım mı?

Prof. Dr. Necdet Osam, VYK’nın bu akşam yeniden toplanacağını da belirterek konulardan birinin de 2019-2020 yılları arası görev yapmak üzere akademik münhal kadrosunun açılmasıyla ilgili karar alınacağını belirtti. Osam, “ hükümet değişecek diye ben bunu yapmayacaksam dersler nasıl olacak bana söylesinler?” diyerek tepkisini dile getirdi.

15 Aylık dönemde tek bir istihdam yapılmadı!

Prof. Dr. Necdet Osam, 15 aylık dönemde akademik münhaller dışında hiçbir istihdam yapılmadığını da belirterek, ihtiyaç duyulan noktalara da personel kaydırmak suretiyle çözüm ürettiklerini söyledi.

Osam, mevcut VYK’nın ve Rektörlüğün bu sorumlulukla hareket ederek kendi ayakları üzerinde duran ve kendi yatırımını yapabilen bir mali yapı oluşturduklarını da belirtti.

Boyra, “Rektör görevinin başında”

DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Av. Boysan Boyra, basında yer alan münhal haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Boyra, basında DAÜ ile ilgili bazı haberleri üzülerek ve hayretler içinde öğrendiğini söyleyerek, 7 Şubat’ta Rektörün önerisi üzerine yönetsel ve idari münhallerle ilgili aldığımız karar, başvuru için gündeme getirildiğinde birden bire telefonlarla Rektör üzerinde baskı kurmaya çalışanlar olduğunu belirtti. Rektörün DAÜ çalışanları tarafından seçilerek göreve geldiğini hatırlatan Boyra, 2021 yılına kadar rektörün VYK oluşumundan bağımsız olarak görevde olacağını söyledi.



Hükümete gelmeden müdahale çabası

VYK olarak göreve atandıkları günden bugüne kadar yasal mevzuat açısından rektörlüğün yetki alanında olan hiçbir konuda rektörlüğe müdahale etmediklerini, baskı kurmadıklarını, istihdam talep etmediklerini söyleyen Boyra, “fakat şimdi hükümet hayallerini bile henüz gerçekleştirmemiş olan bazı siyasiler rektörlüğün yetki alanında olan bazı konulara basını da kullanarak müdahale etmeye çalışıyorlar” dedi. Boyra, rektörlüğe yapılmak istenen baskının ülke ve temiz siyaset idealleri güdenler açısından son derece üzücü olduğunu da belirtti.

DAÜ’yü kullandırmayız

Boyra, “biz yetki ve sorumluluklarımızın bilinci içinde görev süremizi tamamlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki görevde olduğumuz sürece birilerinin siyasi emelleri için DAÜ’yü kullanmasına izin vermeyeceğiz.” dedi