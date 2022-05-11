  • BIST 2.441,22
  • Altın 912.858
  • Dolar 15.3058
  • Euro 16.2073
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in  “Bir Hınç ve Şiddet Tarihi” Atina’da Büyük İlgi Gördü

»
Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in  “Bir Hınç ve Şiddet Tarihi” Atina’da Büyük İlgi Gördü
Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in  “Bir Hınç ve Şiddet Tarihi” Atina’da Büyük İlgi Gördü

 

 

“Bir Hınç ve Şiddet Tarihi” kitabının geçen hafta Atina’daki sunumu büyük bir başarıyla tamamlandı. Bu etkinliği, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grup ile işbirliği içerisinde SYRİZA Avrupa Parlamentosu Milletvekili Kostas Arvanitis düzenledi.

 

Üniversite Profesörleri Andonis Liakos, Andonis Hatzikiriaku, uluslararası hukuk uzmanı Theodoros Çikas ve SYRİZA-PS milletvekili ve Profesör Sia Anagnostopulu’nun katıldığı panelin koordinatörlüğünü Yunanistan Adalet Bakanlığı Şeffaflık ve İnsan Hakları eski Genel Sekreteri Maria Yannakaki yaptı.

 

SYRİZA Başkanı Aleksis Çipras ve AKEL M.K. Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun mesajları okundu. Başka katılımcıların yanı sıra, Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcılarından Margaritis Shinas ve Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos da etkinliğe katıldı.

 

Stefanos Stefanu mesajında Niyazi Kızılyürek’in kitabına atıfta bulunarak “bu kitap memleketimiz açısından, Kıbrıs’ın gerçek tarihine ve yurdumuzun bölünmesi ile şovenizme karşı mücadelemiz açısından önemli bir katkıdır. Kızılyürek Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumunda yıllardır hâkim olan milliyetçi anlatıların ardına saklanan küçük ve büyük tarihi gerçekleri gün ışığına çıkarmaktadır” dedi.

 

Aleksis Çipras ise mesajında “Revizyonizmin, sınırların şiddete başvurarak değiştirilmesinin ve küresel rekabetlerin giderek daha büyük istikrarsızlığa yol açtığı bir dönemde, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Kızılyürek gibi, Kıbrıs'tan bizi gerçeklerle yüzleşmeye çağıran cesur seslere daha fazla ihtiyacımız var. Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde adil ve sürdürülebilir, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne ulaşma mücadelesinin bugün her zamankinden daha gerekli olduğunu hatırlatan seslere ihtiyacımız var.”

 

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Shinas da söz alarak şunları söyledi: “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB'ye Katılım Sözleşmesi’nde adanın tamamının AB üyesi olduğunun açıkça belirtildiği pek bilinmiyor. Kıbrıs yeniden birleştiğinde AB müktesebatının Kıbrıs Türk tarafında da geçerli olacağı kaydıyla Kıbrıs’ın tamamı Avrupa Birliği’ndedir. Yani Kıbrıslı Türkler zaten Avrupa vatandaşdırlar. Avrupa Birliğine yakınlaşması için bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumuna 600 milyon Euroluk destek verilmiştir ve önümüzdeki 7 yıl içinde 200 milyon Euroluk destek  daha verilecektir.” Shinas, “geçtiğimiz yıllarda anavatanların olumlu katkılarını göremedik, bırakalım Kıbrıslılar kendileri bir çözüm bulsunlar. Avrupa, onların varacakları anlaşmayı onaylamaya hazır olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

 

Oturumun sonunda söz alan yazar Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, adanın tarihine atıfta bulunarak “Kıbrıs’ta Helenler ve Türkler olarak savaştılar ve Helen ve Türk olarak yenildiler. Şimdi tarih onları Kıbrıs yurttaşları olarak ortak geleceği birlikte kurmaya çağırmaktadır. Artık uğruna ölüp öldürecek idealleri kalmadı. Etnik milliyetçilikten ve hınçtan uzak, çok kültürlü bir toplum ve federal bir devlet inşa etme zamanıdır.”  Kızılyürek, bunun Türkiye ve Yunanistan’ı da yakından ilgilendirdiğini vurguladı. “Çünkü bölünmüş bir Kıbrıs, Türk-Yunan uyuşmazlığının devamı demektir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Neriman Cahit'in Hayatını Anlatan Belgeselin İlk Gösterimi Yapıldı08 Mayıs 2022 Pazar 14:11
  • Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı, konser sona erdi08 Mayıs 2022 Pazar 12:03
  • Gazimağusa’da İkinci Bahar Yaşam Kulübü Anneler Günü’nü Unutmadı08 Mayıs 2022 Pazar 10:15
  • Friends oyuncusu 67 yaşında hayatını kaybetti07 Mayıs 2022 Cumartesi 10:45
  • Britney Spears, çıplak pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde06 Mayıs 2022 Cuma 19:21
  • Kız İzci Örgütü'nün ''İzci Şarkılarımız'' Adlı Albüm Lansmanı Bu Akşam06 Mayıs 2022 Cuma 16:13
  • Neriman Cahit Hanımefendi Belgeseli Gönyeli'de Gösterilecek05 Mayıs 2022 Perşembe 17:55
  • Amber Heard: Zorla oral seks yaptırdı05 Mayıs 2022 Perşembe 16:55
  • Kıbrıs Türk Müzik ve Sanat Derneği Korosu Konserler Verecek05 Mayıs 2022 Perşembe 14:29
  • 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali devam ediyor05 Mayıs 2022 Perşembe 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti