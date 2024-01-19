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Prof. Dr. Ömer Bolat, GÜNSEL’in ilk modeli B9’u test etti

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Türkiye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9’u test etti
Prof. Dr. Ömer Bolat, GÜNSEL’in ilk modeli B9’u test etti

Türkiye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’inde Cuma Namazı’nı, Yakın Doğu Üniversitesi’nde geçen hafta ibadete açılan Dr. Suat Günsel Camii'nde kıldı. Bakan Prof. Dr. Bolat, namazın ardından, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü de yaptı.

Türkiye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu eşlik etti. Bakan ve beraberindeki heyeti Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ karşıladı.

GÜNSEL’de gerçekleştirdiği test sürüşünde Bakan Prof. Dr. Bolat’a, KKTC’deki mevkidaşı Olgun Amcaoğlu ile GÜNSEL Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün eşlik etti. Akgün, test sürüşünde, yüzde 100 elektrikli GÜNSEL’in teknik özellikleri ile ilgili bilgi aktardı.

prof.-dr.-omer-bolat-gunsel-ziyareti-(1).jpgProf. Dr. Ömer Bolat: “GÜNSEL B9 ile modern, geniş, konforlu ve rahat bir sürüş gerçekleştirdik.”

Türkiye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından yaptığı açıklamada, GÜNSEL B9 ile çok rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşadığını ifade ederek, “Bu deneyim, insanı müthiş bir heyecan ve dinamizmle dolduruyor. Modern, geniş, konforlu ve rahat bir sürüş gerçekleştirdik. Günsel Ailesi’ni ve bu projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum” dedi. Bakan Prof. Dr. Bolat, GÜNSEL’in seri üretime geçerek ticarileşmesi temennisinde de bulundu.

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