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Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Çevre bilimci ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 9 Aralık'tan beri tedavisi süren Kural, bugün hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanarak vefat eden Prof. Dr. Orhan Kural'ın Instagram hesabından vasiyetini açıkladığı bir video paylaşıldı. "Bunu dinliyorsanız ben bu hayatta değilimdir" diyerek başladığı videoda Kural, üzdüğü insanlar olduysa özür dilediğini söylüyor. Cenazesine kürk giyenlerin, faal avcıların ve hayvan ticareti yapanların katılmamasını isteyen Kural, sözlerini, "En çok merak ettiğim şey basının arkamdan ne yazacağıydı, herhalde şimdi o yapılıyordur" diyerek bitiriyor.

Cem Yılmaz'dan açıklama

Cem Yılmaz bir dönem davalık olduğu Prof. Dr. Orhan Kural'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Yılmaz mesajında, "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Orhan Kural kimdir?

Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamlayan Kural, 1972'de İTÜ Maden Fakültesi'ni bitirdi.

Mayıs 1973'te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi'nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978'de ise 'Doktor' unvanı aldı. İTÜ'de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi.

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