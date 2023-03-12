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SON DAKİKAAdana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Prof. Dr. Ortaylı KKTC’de... Ortaylı bugün saat 17.30'da BRT özel yayına katılacak

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Tarihçi ve akademisyen Prof Dr. İlber Ortaylı, ülkemize geldi. Ortaylı, saat 17.30'da BRT özel yayına katılacak.
Prof. Dr. Ortaylı KKTC’de... Ortaylı bugün saat 17.30'da BRT özel yayına katılacak

Tarihçi ve akademisyen Profesör Doktor İlber Ortaylı, KKTC’'ye geldi...

Prof Dr. İlber Ortaylı, bugün saat 17.30’da BRTD yayınlanan ve Aziz Karaaziz’in hazırlayıp sunduğu “Manşet+” özel programına konuk olacak.

Ortaylı yarın ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)’nde “Kıbrıs Davamız” konulu bir de konferans verecek.

İlber Ortalı, Türkiye’deki ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden ‘Melekler Takımı’nı unutmamış ve “Kıbrıs’ın emanetlerine sahip çıkamadık” demişti.

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