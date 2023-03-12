Prof. Dr. Ortaylı: “KKTC’den çocuklarımızın vefatının acısını yaşıyoruz”

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Bizleri en çok üzen olay da Kıbrıs’ımızdan gelen sevgili yavrularımızın, gençlerimizin şehit olmalarıdır. KKTC’den çocuklarımızın vefatının acısını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı

Tarihçi ve akademisyen Profesör Doktor İlber Ortaylı, BRT’de yayınlanan ve Aziz Karaaziz’in hazırlayıp sunduğu programda önemli açıklamalarda bulundu.

İlber Ortaylı, depremden son derece üzgün olduğunu belirterek başladığı konuşmada, “Bizleri en çok üzen olay da Kıbrıs’ımızdan gelen sevgili yavrularımızın, gençlerimizin şehit olmalarıdır. KKTC’den çocuklarımızın vefatının acısını yaşıyoruz” dedi.

Böyle bir hazin sonun kendilerini de çok üzdüğünü belirten Prof. Dr. Ortaylı, acıların unutulmayacağını ancak tarihe mal olduğuna kaydetti. Türkiye’nin depremlerden ders almadığına değinen Prof. Dr. Ortaylı, “Lütfen artık inşaatlarımızı yaparken uzmanlara kontrol ettirelim. Türkiye ve KKTC müteahhitlere mahkum bir ülke değildir” dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, KKTC’nin çok yakında entellektüel yapısıyla dünyanın dikkatini çekeceğini ve milletler ailesindeki yerini alacağına inancını dile getirdi. Kıbrıslı Türk gençlerin Türkiye üniversitelerinde rahatlıkla mezun olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ortaylı, “Bu yapının dünyada dikkat çekmemesi mümkün değil” dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yeni bir eğitim tarzına girilmesi ve zeki çocuklar için okullar yapılması gerektiğini kaydederek, İngilizce’yi bilen, düşünen ve yazan gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yüksek eğitim kurumların yönelinmesi gerektiğini, Kıbrıs gençliğinin Türkçe’yi kolay ve güzel konuştuğunu, bunun yörük Türkçesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ortaylı, bunu geliştirmek için seçkinci eğitime geçmek gerektiğine işaret etti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kıbrıs’ın tiyatro ve müzik alanında ve ziraat ve tarım alanında çok gelişebilecek potansiyeli bulunduğunu belirterek, gençlerin geçmişte olduğu gibi gençlerinin yerinde iyi yetişmesine önem verilmesine gerektiğini vurguladı.

Türkiye’den KKTC’ye gelen nüfusun kendini buraya tamamen adapte etmesi gerektiğine de vurgu yapan Ortaylı, nüfusun verimli ortamlarla birleşmesiyle verimli bir sürece girileceğini anımsattı.