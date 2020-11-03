Doğu Karadeniz'in 3'üncü deprem riski bölgesine çekilmesinin ardından bölgede dolgu alanları ve yumuşak zeminlerin yanı sıra heyelanlı alanlar daha da riskli hale geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İzmir depreminin Doğu Karadeniz için önemli bir uyarı olduğunu kaydederek, "1999'dan önce yapılan binaların güvenirliği, bütünü ile gözden geçirilmelidir" dedi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İzmir depreminin Doğu Karadeniz için önemli bir uyarı olduğunu söyledi. Bektaş, "Trabzon için İzmir'de yaşanan depremin en az 2 katı daha tehlikeli bir durum söz konusu" dedi.