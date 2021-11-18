  • BIST 1.711,480
  • Altın 635,54
  • Dolar 10,4587
  • Euro 11,9619
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Dönün bu yoldan, yapmayın

» »
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası yönetimine seslendi: "Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz."Gelin dönün bu yoldan. YAPMAYIN."
Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Dönün bu yoldan, yapmayın

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Yatırımcıdan, sanayiciye, müteahhitten esnafa, emekliden çiftçiye herkes saat 14.00’te yapılacak açıklamaya kilitlendi.

Enflasyon iki buçuk yılın zirvesindeyken, analistler ekim enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla faiz indirimi ihtimalinin arttığını belirtiyor. Merkez Bankası faiz kararı 100 puan indirerek yüzde 15’e çekilmesi yönünde olması bekleniyor.

Toplumdaki tedirginliği yansıtan bir mesaj Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş gece yarısı Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: 

“İnsanın uykusu gelmiyor

Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz.

Faiz indirimi ile malları değerlenen Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz.

Gelin dönün bu yoldan. YAPMAYIN.”

Demirtaş’ın mesajı yoğun ilgi gördü. 70 bin kişinin beğendiği tweet, 10 bin defa retweet edildi.

de2.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz çıldırdı! 1 Sterlin 14 TL oldu...16 Kasım 2021 Salı 23:41
  • Bitcoin sert düşüşle kritik sınırda!16 Kasım 2021 Salı 19:31
  • Dolar/TL kuru 10,44 ile yeni rekor kırdı16 Kasım 2021 Salı 18:56
  • Dolar/TL kurunda yeni rekor 10,28, çeyrek altın 1000 TL’yi aştı16 Kasım 2021 Salı 18:42
  • TL erimeye devam ediyor...16 Kasım 2021 Salı 10:53
  • Merkez Bankası anketi: Yıl sonu dolar tahmini 9,98'e çıktı12 Kasım 2021 Cuma 14:59
  • Dolar/TL zirveyi yeniledi12 Kasım 2021 Cuma 11:23
  • Dolar, 9.94'ü gördü11 Kasım 2021 Perşembe 11:17
  • Dolarda yeni zirve: 9.8811 Kasım 2021 Perşembe 09:03
  • Dolar/TL kurunda yeni rekor: 9,8710 Kasım 2021 Çarşamba 20:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti