Prof. Dr. Pala'dan Koca'ya: Kongreleri konuşmayalım da neyi konuşalım?

Prof. Dr. Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'kongreleri gündemde tutmayalım' sözlerine yanıt verdi. Pala, "Bunu konuşmayalım peki neyi konuşalım? Bakan bey bizimle hiçbir iletişim kurmuyor" dedi.

Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi olan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın AKP kongrelerine ilişkin "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim" açıklamasına tepki gösterdi.

Pala, "Bunu konuşmayalım peki neyi konuşalım. Bakan bey bizimle hiçbir iletişim kurmuyor. Hastalığın bulaşması için davetiye çıkarılmasını konuşmayacak mıyız" dedi.

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'nda konuşan Kayıhan Pala, kabine toplantısı sonrası alınan yeni koronavirüs tedbirlerine de "Bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız? 4 masası olan bir lokantanın yüzde 50 çalışmak zorunda kalmasını, bir kahvehanenin bir süre sonra kapatılmak zorunda kalınmasını, küçük işletmelere sınırlamaları mı konuşalım?" sözleriyle eleştiri getirdi.

Kayıhan Pala'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Sayın bakanın dediğinde çok büyük bir doğruluk payı var. Bu hastalığın nasıl bulaştığını biliyoruz. Kapalı ortamlarda, kalabalık ortamlarda, fiziksel mesafenin korunmadığı koşullarda hastalık bulaşıyor. 15-20 bin kişilerle kongre yaparsanız sayın bakanın vurguladığı bütün bu olumsuz koşulları yaşatmış oluyorsunuz ve bu da bulaş için davetiye çıkarmaktır. Bunları konuşmayacağız da neyi konuşacağız?

* Basın sormaya çalışsın çünkü bakan hâlâ bizimle hiçbir şekilde iletişimde bulunmuyor. Hastalığın bulaşıyor olmasını konuşmayacak mıyız? Nasıl bulaştığını olgu kümelenmelerinin nerede olduğunu konuşmayacak mıyız? Bunları hem saptayacaksınız hem gündeme getireceksiniz hem de önleyeceksiniz çünkü siz karar vericisiniz. Bunlar gündemde tutulmasın deme yaklaşımı kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. O zaman hastalık bulaşsın, hastalar hastanelere gelsin orada tedavi edelim yaklaşımı ile mi bakacağız salgına? Bu kabul edilemez.

* Bulaşıcı hastalıkların çok önemli bir özelliği vardır ve dünya tarihi de bunun kanıtlarıyla doludur. Salgında temel olarak hastalığın yayılmasını önlemek zorundasınız yoksa insanlar hasta olsun tedavi ederiz yaklaşımı hem hastalığın tedavisinin olmaması yüzünden hem de hastalananların bir bölümünün hayatını kaybetmesi yüzünden kabul edilebilir bir yaklaşım değil.