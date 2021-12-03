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Prof. Dr. Şahin: Omicron İçin Covid-19 Aşısını Daha Hızlı Adapte Edebiliriz

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BionTech CEO'su Prof. Dr. Şahin: Omicron İçin Covid-19 Aşısını Daha Hızlı Adapte Edebiliriz
Prof. Dr. Şahin: Omicron İçin Covid-19 Aşısını Daha Hızlı Adapte Edebiliriz

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19'a karşı aşılanmış kişilerin yeni varyant Omicron karşısında yeterli korumaya sahip olup olmadıkları konusunun henüz yeterince net olmadığını ve aşıyı hızlı uyarlayabileceklerini bildirdi

Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni varyantın, aşılı insanlara da bulaşabileceğini, yine de aşılanmış kişilerin hastalığın ağır seyrine karşı korumada olduklarını öngördüklerini söyledi.

 

Şahin, yeni varyantın beklediğinden erken ortaya çıktığını aktararak, "Covid-19 aşısını nispeten hızlı şekilde yeni varyanta adapte edebilme yeteneğine sahibiz." dedi.

Omicron varyantında durumun ne kadar acil olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, yeni aşı gerekmesi durumunda uyarlanmış aşının gelecek yıla hazır olabileceğini bildirdi.

Şahin, Covid-19 virüsünün mutasyonlara uğramasının, mevsimsel gripte olduğu gibi, aşının her yıl yaptırılması ihtimalini artırdığına işaret etti.

 

 

"COVID-19'A KARŞI YENİ BİR AŞIYA İHTİYAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Covid-19'a karşı bir yeni aşıya ihtiyaç olacağını düşündüğünü aktaran Şahin, "Öne çıkan soru; buna ne zaman ihtiyacımız olacağı" ifadesini kullandı.

Yoksul ülkelere aşının ulaştırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, daha düşük sıcaklıklarla aşının korunması gibi bu ülkelere aşının dağıtımını kolaylaştıracak teknolojilere odaklandıklarını söyledi.

Dr. Özlem Türeci de hem yoksul hem de gelişmekte olan ülkeler için özel çözümler üretmeye çalıştıklarını belirterek, herkesi bu çabalara katılmaya davet etti.

Türeci, potansiyel bir kanser aşı üzerinde çalışmalarının devam ettiğini de bildirdi.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle henüz bir ölüm bildirilmediğini, yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini duyurdu.

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