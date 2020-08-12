Prof. Dr. Sait Yılmaz: Doğu Akdeniz'de çözüm için diplomasiye ve komşularla iyi ilişkilere ağırlık verilmeli

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Sait Yılmaz, Doğu Akdeniz’deki Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimle ilişkin DHA’ya konuştu.

Esenyurt Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Yılmaz, "Kayıpsız çözüm için diplomasiye ağırlık verilmeli. Türkiye, Doğu Akdeniz’de komşu ülkeleri yanına çekmelidir. Gelişmelerin arkasında ABD ve Rus çekişmesinin olduğu dikkate alınmalıdır. ABD’nin niyeti Kıbrıs Rum tarafını NATO’ya dahil ederek, Ruslardan uzaklaştırmaktır" dedi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin yaklaşık on yıl önce Kıbrıs arası etrafındaki potansiyel enerji kaynakları konusunda, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın 'tek taraflı politikaları ile adanın tamamına yönelik oldu-bitti yaratma girişimleri' ile başladığını söyleyen Prof. Dr. Sait Yılmaz, ancak, geçen zaman zarfında konunun Doğu Akdeniz’in tamamına taşındığını dile getirdi.

Türkiye’nin siyasi alanda yalnız bırakılmaya çalışıldığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Öncelikle Kıbrıs etrafında henüz petrol ya da doğal gaz bulunmuş ya da çıkarılmış değil, çıkarılsa bile bunun taşınması ile maliyeti dış pazarlarda satılmaya uygun değil. Durum böyle iken konu taraflarca egemenlik sorunu haline getirilerek, Yunan tarafının kendilerine İsrail, Mısır gibi ülkeleri bu konuda müttefik edinmesinin önü açıldı" dedi.

ABD’nin Rusya’yı Doğu Akdeniz’den çıkmayı hedeflediğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz'ın yorumları şöyle:

"Yunanistan, Ege’den sonra Doğu Akdeniz’de de Türkiye’yi kuşatarak, doğal enerji kaynaklarına el atmak yanında ülkemizin Orta Doğu’daki stratejik konumunu boşa çıkarmak istiyor. Bu planın arkasında ABD ve Avrupa Birliği var. ABD’nin planı Rusya’yı Suriye ve Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz’den çıkarmak. Bu konuda Türkiye’yi yanına çekmiş görünmenin yanında Rusların Rumlar ile yakınlaşmasını önlemek için Doğu Akdeniz’de onların tezini destekliyor. Türkiye ne Batı'nın ne de Rusların desteğine sahip. ABD, Yunanistan’da kurduğu yeni üslerle Karadeniz’de de Rusları çevrelemeye hazırlanırken, bu gelişmeler gene Türkiye’nin hayrına olmayacak."

Diplomasi ve komşularla ilişkiler

Yunanistan ve Mısır’ın BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne üye olduğunu ama Türkiye olmadığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Diplomasiye ve özellikle komşularla ilişkiye önem vermesi lazım. Avrupa Birliği’nin özellikle Almanya’nın gayreti bu yüzden önemli ama Fransa ile de ilişkilerimizin kötü olduğu unutulmamalı. Türkiye, diplomasiye ağırlık vermeli ve özellikle Mısır ve İsrail ile ilişkilerini daha iyi bir seviyeye getirmeli” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, 1947 Paris Anlaşması’nın Lozan Anlaşması’na aykırı olduğunu gündeme getirerek, Oniki Adaların Yunanistan’a verilmesine karşı çıkması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sait Yılmaz, "Girit Adası güneyindeki adalar da Yunanistan’a bırakılmamıştır ve Türkiye’nin egemenlik sahası içine alınmalıdır. Yunanistan’ın gerek Ege gerekse Doğu Akdeniz’de tezlerinin temelinde adaların da kıta sahanlığı olduğu savı yatmaktadır. Türkiye, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin özel durumlar ve hakkaniyet ile ilgili 300’üncü maddesini kullanmalıdır" dedi.

'Doğu Akdeniz'e komşu ülkeleri yanımıza çekmeliyiz'

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e komşu ülkeleri yanına çekmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Yunan ve Rum yaygarasına karşı caydırıcılığımız inandırıcı olmalıdır. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin arkasında ABD ve Rus çekişmesinin olduğu dikkate alınmalıdır. ABD’nin niyeti Kıbrıs Rum tarafını NATO’ya dahil ederek, Ruslardan uzaklaştırmaktır. ABD ve AB’nin tıpkı bölücü terör konusunda olduğu gibi diğer Doğu Akdeniz konusunda da Türkiye’yi uyutmaya çalıştığı unutulmamalıdır" diye konuştu.