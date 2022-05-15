Prof. Dr. Şebnem Hoşkara 58. ISOCARP Dünya Planlama Kongresi ekibine seçildi

DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, 3-6 Ekim 2022 tarihleri arasında, Brüksel’de, “Zengin Kentlerden Sağlıklı Kentlere” ana teması ile düzenlenecek olan 58. ISOCARP Dünya Planlama Kongresi ekibine seçildi.

Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Derneği (ISOCARP) tarafından her yıl düzenlenen Dünya Planlama Kongresi, bilgi alışverişini kolaylaştırmak adına dünyanın her yerinden plancıları, şehircileri, kentsel tasarımcıları, inşaat ve tasarım alanında çalışan farklı uzmanları, profesyonelleri ve yer belirleyicileri, kapsayıcı bir diyalog içinde bir araya getiriyor.

Dünya Planlama Kongresi ekibine seçilen Prof. Dr. Hoşkara, güney ve kuzey yarım küreden farklı bakış açılarını ve uzmanlıkları içeren akademisyenler, plancılar ve ISOCARP Kongre Direktörü ile Yerel Kongre Direktörü’nün de dahil olduğu Dünya Planlama Kongresi Ekibi’nin 58. ISOCARP Dünya Planlama Kongresi’nin içeriğinin oluşturulmasından, oturumların organizasyonundan ve tüm programın şekillendirilmesinden sorumlu olarak görev yapacağını bildirdi.