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Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

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Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alınan İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

​İstanbul Üniversitesi’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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