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Prof. Dr. Selman Ünverdi “Atatürk sadece mücadeleci bir insan değil kendisini sürekli geliştiren bir şahsiyetti.”

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında Girne Üniversitesi’nde düzenlenen törenle anıldı
Prof. Dr. Selman Ünverdi “Atatürk sadece mücadeleci bir insan değil kendisini sürekli geliştiren bir şahsiyetti.”

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında Girne Üniversitesi’nde anma etkinlikleri düzenlendi. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonunda düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreninde Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rüveyde Bundak ve Prof. Dr. Gökmen Dağlı, genel sekreter, dekanlar, enstitü müdürleri, meslek yüksekokulu müdürleri, başhekimler, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra üniversite ve hastane idari personeli de hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 83’üncü yılı dolayısıyla Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selman Ünverdi’nin yaptığı konuşmayla devam etti ve Atatürk resimlerinden derlenen bir sunum ile son buldu.

Prof. Dr. Selman Ünverdi “Atatürk sadece mücadeleci bir insan değil kendisini sürekli geliştiren bir şahsiyetti.”

Tören için hazırladığı “Hangi Atatürk?” başlıklı konuşmasında Prof. Dr. Selman Ünverdi, Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünyanın önünde saygıyla eğildiği ve milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmış ölümsüz bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Ölümünün 83’üncü yılında da şükranla andığımız Atatürk’ün farklı özellikleri üzerinde duran Prof. Dr. Ünverdi,  kendisine ilham kaynağının ne olduğu sorulduğunda askeri okuldaki öğretmenini örnek gösterdiğini hatırlatarak eğitimcilerin öğrencilerine aynı vizyonla yaklaşması gerektiğinin altını çizdi. 

Atatürk'ün sadece mücadeleci bir insan değil zengin bir kütüphaneye sahip, sanata düşkün, çok okuyan, düşünen ve kendisini sürekli geliştiren bir şahsiyet de olduğunu kaydeden Prof. Dr. Selman Ünverdi Tevfik Fikret ve Namık Kemal’in Atatürk üzerindeki etkilerine de değindi.

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selman Ünverdi, Fransızca, Almanca ve Bulgarca gibi farklı dillere de oldukça hakim olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’in kurulduğu dönemde eğitim için yurtdışına gönderilmesine öncü olduğu kişilerin daha sonra ülkeye dönerek ilerlemesine önemli katkı sağladıklarını söyledi. 

Milli mücadeleye başladığı dönemden itibaren gerek kadınların gerekse erkeklerin desteğini alarak ilerleyen Atatürk’ün donemin teknolojisini de en etkili şekilde kullandığının altını çizen Prof. Dr. Ünverdi konuşmasının sonunda gençlere aynı doğrultuda ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu

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