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Prof. Dr. Serap Çetiner: “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Düzeyi, Medeniyet Seviyesinin Göstergesi Olan Bir Kriterdir”

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Prof. Dr. Serap Çetiner: “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Düzeyi, Medeniyet Seviyesinin Göstergesi Olan Bir Kriterdir”
Prof. Dr. Çetiner, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının tüm dokularının sağlıklı olması ile mümkün olduğunu belirterek ağız ve diş sağlığının da bu bütün içerisinde öncelikli ve önemli bir yer tutmakta olduğuna dikkat çekti.

Tüm insanlığın hedeflediği mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmenin en önemli şartının sağlık olduğunu kaydeden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serap Çetiner, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının tüm dokularının sağlıklı olması ile mümkün olduğunu belirterek ağız ve diş sağlığının da bu bütün içerisinde öncelikli ve önemli bir yer tutmakta olduğuna dikkat çekti. “Tüm yaş gruplarının yaşam kalitesini etkileyen ancak ihmal edilip ertelenen diş ve dişeti hastalıkları toplumun en sık görülen sağlık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Oysa diş ve dişeti hastalıkları önlenebilir ve kontrol edilebilir hastalıklar grubunda yer alırlar, dolayısıyla koruyucu tedaviler ile hastalık başlamadan önlenebilir ve sağlıklı biryaşam ömür boyu sürdürülebilir.Bu konuda toplumumuzu bilinçlendirmek üzere Diş Hekimlerine büyük sorumluluklar düşmektedir.” diyen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serap Çetiner, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Hedef Kitle Çocuklar Ve Gençlerdir

19. Yüzyıla kadar çeşitli yöntemlerle icra edilmeye çalışılan diş hekimliği mesleğinin, ilk olarak, 22 Kasım 1908 yılında açılan Dişçilik Okulları ile bilimsel ve resmi bir boyut kazandığını ifade eden Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serap Çetiner, bu nedenle, her yıl Bilimsel Diş Hekimliği’nin başlangıcı olarak kabul edilen bu tarihin, Diş Hekimliği Günü ve 22 Kasım’ın içinde bulunduğu haftanın Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmakta olduğunu belirtti. İlgili hafta vesilesiyle, Diş Hekimlerinin, toplumun dikkatini ağız ve diş sağlığı konusuna çekmek, bilinçlenmesini sağlamak, doğru alışkanlıklar kazandırmak amacıyla daha geniş kitlelere ulaşmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Serap Çetiner, “Çocuk ve gençlerin gelişim dönemlerinde edindikleri tutum ve davranışların ileriki yaşlarda yaşam modellerini oluşturduğu düşünülerek, hedef kitlemiz çocuklar ve gençler olmaktadır. Bu çerçevede, tüm bireylere diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, diş ipi kullanmalarını sağlamak, beslenme alışkanlıklarını düzenlemek gibi temel koruma eğitimleri verebilmek için çalışmalar yapılmaktadır.” şeklinde konuştu. 

Günümüzde, toplum ağız ve diş sağlığı düzeyinin, medeniyet seviyesinin göstergesi olan bir kriter olarak da karşımıza çıkmakta olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Serap Çetiner, bu özel gün ve haftaların hekimler için toplumun bilgi düzeyini arttırmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu bilinç ile tüm etik değerlere sahip çıkarak,Toplum Ağız ve Diş Sağlığını yükseltme çabası gösteren Diş Hekimlerini gönülden kutladığını ifade eden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serap Çetiner, tüm meslektaşlarına çalışmalarının devamında başarı diledi. 

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