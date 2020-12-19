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Prof. Dr. Şevket Öznur, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneye 3 Bin Kitap Hediye Etti.

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500 bin basılı kitap ve 650 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sağlayan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, basılı kitap sayısını 1 milyona yükseltmeyi hedefliyor.
Prof. Dr. Şevket Öznur, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneye 3 Bin Kitap Hediye Etti.

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyatı Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM) Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneye 3 bin kitap bağışladı. Prof. Dr. Öznur’un bağışladığı kitapları Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, kitap bağışını düzenlenen törenle kabul etti.

Rektör yardımcıları, Genel Sekreter, akademisyenler ve kütüphane çalışanlarının katıldığı törende Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu kitap ve edebiyat tutkunu olarak nitelediği Prof. Dr. Şevket Öznur’a geçen hafta açılan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneye yaptığı anlamlı bağıştan dolayı teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanenin 1 milyon basılı kitap hedefine ulaşması için yapılacak katkıların artarak devam edeceğine inanıyorum.”

Prof. Dr. Şevket Öznur’un geçtiğimiz günlerde profesörlük unvanı aldığını belirten Prof. Dr. Salihoğlu kendisini tebrik etti ve hali hazırda 500 bin basılı kitap ve 650 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sağlayan Büyük Kütüphane’nin basılı kitap sayısını 1 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Salihoğlu, “Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanenin 1 milyon basılı kitap hedefine ulaşması için yapılacak katkıların artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Şevket Öznur: “Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneye gibi değerli bir bilgi hazinesine katkı sunmaktan gurur duyuyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyatı Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM) Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur ise Girne Üniversitesi Büyük Kütüphaneye katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Törenin sonunda Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Prof. Dr. Şevket Öznur’a bir teşekkür plaketi takdim etti.

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