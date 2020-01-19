Prof. Dr. Sofuoğlu: 'Google'ı ilk icat eden Abdülhamid Han'dır'

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir konferansta Google’ı ilk icat edenin ve kullananın 2.Abdülhamit olduğunu iddia etti

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir konferansta Google’ı ilk icat edenin ve kullananın 2.Abdülhamit olduğunu söylediği konuşması yeniden gündem oldu.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Kütahya Belediyesi tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Sofuoğlu şunları söyledi:”Google’ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han’dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google’ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han’dır. ‘Coğrafya kaderdir’ deniliyor ya coğrafyanın da psikolojisi var. Sultan Abdülhamid Han bir 10 yıl daha tahtta kalsaydı biz dünyanın en zengin devletiydik. Niye? Birinci Dünya Savaşı olacaktı ve girmeyecektik. Onlar parça parça olacaktı. Kendisi söylüyor, ‘Yıllardır bu anı bekliyordum’ diye. Girmeyecekti savaşa. Dünyanın en zengin petrol yatakları Yemen’e kadar halen bizimdi”