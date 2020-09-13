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Prof. Dr. Tekin: Eylül ayıyla birlikte grip ve Koronavirüs vakaları çok karışacak, hastalar solunum sıkıntısı semptomlarına dikkat etsin

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Prof. Dr. Tekin: Eylül ayıyla birlikte grip ve Koronavirüs vakaları çok karışacak, hastalar solunum sıkıntısı semptomlarına dikkat etsin
Prof. Dr. Tekin: Eylül ayıyla birlikte grip ve Koronavirüs vakaları çok karışacak, hastalar solunum sıkıntısı semptomlarına dikkat etsin

Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Koronavirüs, grip ve nezlenin 3 farklı virüsün neden olduğu enfeksiyonlar olduğunu ve özellikle grip ile Covid-19'un karışabildiğini söyledi. Tekin, "Bu süreç içinde hastalarımız çok karışacak. Buradaki temel fark, özellikle solunum sıkıntısı semptomlarına dikkat etsinler" uyarısında bulundu.

Türkiye'de eylül ayıyla birlikte artış gösteren koronavirüs vakaları ile birlikte mevsimsel geçiş nedeniyle grip ve nezle vakalarında da artış bekleniyor.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin, Koronavirüs, grip ve nezlenin 3 farklı virüsün neden olduğu enfeksiyonlar olduğunu. özellikle grip ve Covid-19'un karışabildiğini söyledi.

Özellikle eylül ve ekim ayı ile birlikte artık grip mevsiminin de başladığına dikkat çeken Tekin, "İkisi arasındaki temel farklara baktığımız zaman aslında çok yakın hastalıklar. Ateş, öksürük, yaygın vücut ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı ikisinde de olabilecek semptomlar ama Covid-19'u gripten ayıran temel özellik solunum sıkıntısı olmasıdır" diye konuştu.

"Nefes darlığı ya da solunum sıkıntısı başlıyorsa onu kesinlikle Covid-19 açısından araştırmamız gerekiyor"

Gribin daha çok üst solunum yollarını tuttuğunu, Covid-19'un ise daha çok akciğere indiğini vurgulayan Prof. Dr. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna bağlı olarak da nefes darlığı, öksürük, solunum sıkıntısı yaratabilmektedir. Bu semptomların ikisini klinik ya da bulgulara bakarak ayırt etmek çok zor. Ancak bunun ayırımını yapabilmek için laboratuvar testlerine ihtiyacımız oluyor. Bu konuda dikkat etmemiz gereken aslında solunum sıkıntısı. Bir kişide ateş, halsizlik, yorgunluk, hafif bir öksürük varsa grip de olabilir, Covid-19 da olabilir ama nefes darlığı ya da solunum sıkıntısı başlıyorsa onu kesinlikle Covid-19 açısından araştırmamız gerekiyor. Bunun için gerekli testleri yapıp tedavimizi ona göre belirlememiz lazım. Tabi ki bu süreç içinde hastalarımız bundan sonra çok karışacaktır. Buradaki temel fark, özellikle solunum sıkıntısı semptomlarına dikkat etsinler. Her halsizlik her ateş Covid-19 olmak zorunda değil. Bu tür şikayetleriniz varsa ve bunun yanında da solunum sıkıntısı varsa Covid-19 açısından test yapmamız gerekecek. Bu ayrımı yapabilmemizin tek şartı testtir."

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