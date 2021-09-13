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Prof. Dr. Uğur Şahin: Organların gençleştirilmesi mümkün olabilecek

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Prof. Dr. Uğur Şahin: Organların gençleştirilmesi mümkün olabilecek
Prof. Dr. Uğur Şahin: Organların gençleştirilmesi mümkün olabilecek

Almanya’da mRNA teknolojisiyle Covid-19'a karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, hasar görmüş organların gençleştirilmesinin gelecekte mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulundu.

Şahin, yaşlanmanın da biyolojik bir durum olduğunu belirterek deri hücrelerinin belirli faktörlerle yeniden programlanabileceğinin, yani gençleştirilebileceğinin onlarca yıl önce görüldüğünü ifade etti.

Bu faktörlerin mRNA aracılığıyla da hücrelere sızdırılabileceğini anlatan Şahin, "Bir bilim kurgu filmindeki gibi birdenbire yaşlı insanları genç insanlara dönüştüremezsiniz. Ancak belki hasar görmüş bir kalbin veya diğer hasarlı veya eski organların tamamen veya kısmen yaşlanma sürecini tersine çevirebilirsiniz" diye konuştu.

BİRLİKTE ÇALIŞMA, AŞININ HIZLA PİYASAYA SÜRÜLMESİNİ SAĞLADI

Dr. Türeci de mRNA metoduyla geliştirilen aşının yüksek hızla piyasaya çıkmasının, ilgili yetkililerin aciliyet konusunda net bir anlayış göstererek birlikte çalışma yapmalarından kaynaklandığını söyledi.

Bu hızlılığın ve gerekli ek kaynağın diğer terapilere de aktarılmasını istediklerini dile getiren Türeci, "Kanser hastalıklarında da yüksek aciliyetimiz var" ifadesini kullandı.

ÇOCUKLARIN AŞI VERİLERİ YIL SONUNA KADAR HAZIR OLACAK

5 ila 11 yaş grubu çocuklar için Covid-19 aşısına ilişkin bilgileri de paylaşan Türeci, bu yaş grubu için bulunan dozun 10 mikrogram olduğunu, bunun yetişkinlerdeki dozun üçte birine karşılık geldiğini anlattı.

Türeci, daha küçük çocuklar için verilerin yıl sonuna kadar hazır olacağı bilgisini paylaştı.

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