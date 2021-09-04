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Prof. Dr. Uğur Şahin: Veriler 3. dozda yüzde 95 koruma gösteriyor

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Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğe Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in yanı sıra Modena Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Andrea Cossarizza, Stanford Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Mark Davis katıldı.
Prof. Dr. Uğur Şahin: Veriler 3. dozda yüzde 95 koruma gösteriyor

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğe Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in yanı sıra Modena Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Andrea Cossarizza, Stanford Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Mark Davis katıldı.

 

Etkinlikte konuşan Şahin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri mRNA aşısının laboratuvar süreçleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Süreç boyunca farklı yaklaşımlar denediklerini, ilk klinik çalışmaları yaparak gerekli kavram kanıtına ulaştıklarını aktaran Şahin, klinik araştırmalarda birçok doküman bulunduğunun ve her hasta için ayrı ayrı hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

 

Şahin, GMP (granülosit-monosit progenitör) üretiminin "sıkıcı" bir süreç olduğunu vurgulayarak "Yaptığımız şey şuydu. Bunları elektronik kayıt, toplu kayıt ve yaklaşımın otomatikleştirilmesine çevirdik. Böylece altı haftadan daha az sürede bu süreç ortaya çıkabilir." diye konuştu.

"GENETİK BİLGİYİ KULLANDIK"

"2020 salgınıyla karşılaşmak, bu teknolojileri kullanmamıza ve bir aşı geliştirme hedefine olanak sağladı." diyen Şahin, burada kullandıkları kavramın yine aynısı olduğunu ve virüsten korunmak için genetik bilgiyi kullandıklarını aktardı.

Şahin, "20'den fazla nörojeni test ettik, ayrıca hangi aşının en uygun olduğu sorusunu da sorarak daha iyi reseptör bağlama alanı mı yoksa tam sivri uçlu proteinin mi en uygun aşı olduğunu gördük." diye konuştu.

"YIL SONUNA KADAR 1 TRİLYON DOZDAN FAZLA AŞI ÜRETECEĞİZ"

Aşıların 2 aylık ve 6 aylık etkisini ölçen verilere sahip olduklarını ifade eden Şahin, "Aşı üretimimiz 2019'da 10 bindi. Ortağımız Pfizer ile yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz. Bu müthiş bir artış." dedi.

Şahin, "Varyantların maliyet nötralizasyonunu düzenli olarak analiz ediyoruz. Delta varyantının lokalizasyonunun azaldığını gözlemledik ama yine de sorun yok." ifadesini kullandı.

 

3. DOZDA YÜZDE 95 KORUMA

Bu verileri ikinci dozun ardından 2 ay geçecek şekilde elde ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İkinci dozdan sonra antikor titresinde artan bir zaman aralığı olduğunu ve Delta varyantına karşı korumanın da antikor titrelerini düşürdüğünü görüyoruz. Yine de hastalığa karşı güçlü bir korumamız var. Ayrıca gördük ki bu henüz yayımlanmamış bir veridir, tam nötralizasyon, ikinci dozdan sonra daha yüksek antikor titreleri oluşturan ek üçüncü dozdan sonra sağlanır. Veriler 3. dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor."

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