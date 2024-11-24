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Prof. Dr. Umut Aksoy: “Hekimliğin temeli bilim, akıl ve etik değerlerdir.”

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Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim gören geleceğin diş hekimleri, beyaz önlüklerini “Diş Hekimleri Günü”nde giydi!
Prof. Dr. Umut Aksoy: “Hekimliğin temeli bilim, akıl ve etik değerlerdir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2024-2025 Akademik yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde coşkuyla gerçekleşti. Geleceğin diş hekimleri, beyaz önlüklerini Diş Hekimleri Günü’nde giydi.

Öğrenciler, aileleri ve akademisyenlerin yoğun katılımı ile gerçekleşen törenin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy ve Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy yaptı.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın pek çok ülkesinden gelerek Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören diş hekimliği öğrencileri; hocalarının ellerinden beyaz önlüklerini giyerek ailelerine büyük bir gurur yaşattı.

Prof. Dr. Umut Aksoy: “Hekimliğin temeli bilim, akıl ve etik değerlerdir.”

Törenin açılış konuşmasını yaparak öğrencilere seslenen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy, “Bugün giydiğiniz beyaz önlükler, yalnızca bir giysi değil; etik değerlere ve insanlığa hizmet etme sorumluluğunun simgesidir. Önünüzde bilgi, deneyim ve mesleki donanımla güçleneceğiniz bir eğitim süreci var. Bu süreçte, yanınızda daima güçlü bir akademik kadronun olacağını bilmelisiniz” dedi.

Öğrencilerin, geleceğe en güçlü şekilde hazırlanacaklarını belirten Prof. Dr. Umut Aksoy, “Hekimlik, sadece bilgi aktarmak değil; eleştirel düşünce, yeniliklere açıklık ve etik değerlere bağlılık kazandırmayı da hedefler. Bu yolda azimle ilerlerken başarılarınızda mütevazı olmayı unutmamalısınız. Unutmayın, hekimliğin temeli bilim, akıl ve etik değerlerdir.” dedi.

Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy: “Öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmayı, onları esleklerinde yetkin bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”

Konuşmasına Diş Hekimliği Günü’nü kutlayarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy ise “Diş hekimliği, kökleri insanlık tarihinin derinliklerine kadar uzanan, geçmişi kadar geleceği de parlak bir meslek. Bu yıl, çağdaş anlamda diş hekimliği eğitiminin ülkemizdeki 116’ıncı yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin; çağdaş bilimin ışığında, gelişen teknolojinin sunduğu yeniliklerle donanımlı bir eğitim anlayışıyla eğitim verdiğini belirten Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, “Bu yolda ilerlerken öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmayı, onları mesleklerinde yetkin bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy öğrencilere seslenerek; “Sevgili öğrencilerimiz, meslek yolculuğunuza bu önlüklerle başlıyor, büyük bir sorumluluğu omuzlarınıza alıyorsunuz. Bu meslek, insanlığa hizmet etmenin en güzel yollarından biridir. Sizlere başarılarla dolu bir eğitim hayatı ve mesleki kariyer diliyorum” ifadelerini kullandı

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