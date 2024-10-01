Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Akademik Yılı Açılış ve Beyaz Gömlek Giyme Töreni”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yeni eğitim dönemine adım atan geleceğin doktorları, düzenlenen törende; beyaz önlüklerini giyerek hem mesleki bağlılıklarını hem de sorumluluklarını simgeleyen geleneksel ritüeli gerçekleştirdiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ ve Yard. Doç. Dr. Neriman Soykunt müzik dinletisi gerçekleştirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen törenin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan yaptı.

Konuşmaların ardından, tüm birinci sınıf öğrencileri, Prof. Dr. Gamze Mocan ile beraber Öğrenci Andı’nı okuduktan sonra beyaz önlüklerini giydi. Öğrenci Andı’nın okunmasının ardından Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Aşut tarafından “Maymun Çiçeği” konulu ilk ders gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Umut Aksoy: “Tıbbın temelinde daima bilim, akıl ve etik yer alır.”

Törende konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy, “Giyeceğiniz beyaz önlük, yalnızca bir sembol değil; etik değerlere ve insanlığa hizmet etme sorumluluğunun bir ifadesidir. Bu önlüğü her giydiğinizde, insan yaşamına dokunmanın ne kadar değerli olduğunu hatırlayacaksınız” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Aksoy, tıbbın temelinde her zaman bilim, akıl ve etik değerlerin yer aldığını belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 143 farklı ülkeden gelen 20 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapan bir kurum olduğunu ve bilimde mükemmellik arayışını herzaman sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Aksoy, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin adanın ilk tıp fakültesi olarak kurulduğunu, çağdaş eğitim anlayışı ve alanında uzman, deneyimli bir kadroya sahip olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin tıp eğitimleri boyunca bilimsel bilgi kadar insani değerlere de önem vermeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Aksoy, “Tıbbın amacı, sadece bilgiyle değil, insan sevgisi ve etik değerlerle şekillenir. Tıbbın temelinde daima bilim, akıl ve etik yer alır. Modern tıp, insanlık tarihindeki en büyük gelişmeleri bu değerlere olan bağlılığı sayesinde başardı” dedi. Öğrencilere hitap eden Prof. Dr. Aksoy; “Sevgili öğrenciler, bu yolculuk boyunca bizler her zaman yanınızda olacağız. Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bir çağda yaşıyoruz, ancak önemli olan bu bilgiyi doğru şekilde kullanmaktır. Sizlerin de bu beceriyi geliştirmenize katkı sunmak, en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Prof. Dr. Gamze Mocan: “Dürüstlüğün ve saflığın simgesi olan beyaz önlüğün hakkını, layıkıyla vereceğinize yürekten inanıyorum.”

Konuşmasına Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin amacını hatırlatarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, “Amacımız bilgili, dürüst, hem tıp hem evrensel etik değerlerine bağlı, hastalarına karşı saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yüksek nitelikli tıp doktorları yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gamze Mocan, tıp alanının sürekli yeni gelişmeler ve buluşlarla dolu, ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun bir rekabetin yaşandığı bir alan olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle, sürekli tıp eğitimi programlarımızı yoğun bir tempoyla ve başarıyla sürdürüyoruz” dedi. Fakültede 39 anabilim dalı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mocan, en son teknolojik tanı ve tedavi cihazları ile donatılmış olan hastanenin, düzenli altyapısı, kaliteli hizmet anlayışı ve izlenebilir kayıt sistemi sayesinde birçok ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Öğrencilerin ailelerine seslenerek, “Çocuklarınız, bizim de çocuklarımızdır. Onları sizler yetiştirdiniz. Bizler ise meslek kazandırıp dünya görüşlerini ve ufuklarını geliştireceğiz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Mocan, öğrencilere ise; “Büyük tıp insanlarını idol olarak benimseyen, özverili, dürüst ve kendini insan sağlığına adamış pek çok hekimin sizlerin arasından yetişeceğine olan inancım sonsuz. Dürüstlüğün ve saflığın simgesi olan beyaz önlüğün hakkını layıkıyla vereceğinize yürekten inanıyorum” dedi.