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Prof. Dr. Unutmaz: Kesinlikle maske takın

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Prof. Dr. Unutmaz: Kesinlikle maske takın
Prof. Dr. Unutmaz: Kesinlikle maske takın

Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Herkeste potansiyel virüs varmış gibi görmek lazım. Çıkan sonuçlar çok net. Virüsü kapanların yüzde 30'u hatta bazı verilere göre yüzde 50'si hiç semptom göstermeyen kişiler" diyerek maskesiz dışarı çıkılmaması gerektiğini net olarak ifade etti.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmediği il kalmamışken salgından korunmak için maske kullanımının hayati önemine dikkat çeken uyarılar art arda geliyor.

Habertürk TV'de Erdoğan Aktaş'la Gece Raporu programına katılan Jackson Laboratuvarı İmmünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüs salgınının bütün Türkiye'ye yayılmasının ardından maske kullanımı ile ilgili kritik uyarılarda bulundu.

"Bulaşma konusu ile alakalı görüşüm çok net. Maske kesinlikle takılmalı" diyen Unutmaz, iki ayrı maske olduğunu, bunlardan N95 denilen maskeleri hastalarla temas eden sağlık personelinin kullanması gerektiğini söyledi. Dışarı çıkması gereken ya da toplu taşıma gibi kapalı alanlara girenlerin kullanması gereken maskelerin cerrahi maskeler olduğunu kaydeden Unutmaz şunları söyledi:

‘Kimde virüs olduğunu bilmiyoruz, konuşurken bile bu virüs geçebilir’

"Bu maskeler sizde virüs varsa karşınızdakine bulaştırmanızı önlüyor. Herkeste potansiyel virüs varmış gibi görmek lazım. Çıkan sonuçlar çok net. Virüsü kapanların yüzde 30'u, hatta bazı verilere göre yüzde 50'si hiç semptom göstermeyen kişiler. Asıl yayan kişiler de bunlar. Bunlar da aramızda duruyor. Kimde virüs olduğunu bilmiyoruz. Konuşurken bile bu virüs geçebilir. Virüs havada kalmıyor ama karşılıklı iletişim var."

‘Maskenin yüzde 10 koruyucu etkisi bile hayati’

Trump: İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler, ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi

 

Salgından korunma için ellerin yıkanması gerektiğini söylediklerini ama buna karşın ellerin günde yüzlerce kez yüze temas ettiğini kaydeden Unutmaz, maskenin bu anlamda da koruyucu olacağını söyledi. Maskenin yüzde 10 koruyucu etkisinin bile hayati önem taşıdığını kaydeden Unutmaz, "Basit bir maskeyi 'Takalım mı, takmayalım mı?' diye tartışma var. Ben bunu anlayamıyorum" diye konuştu.

Çin’de böyle yavaşladı’

Salgının ilk görüldüğü ülkeleri hatırlatan Unutmaz, "Çin'e bakın -bu işi en fazla araştırmış olan ülke- maskesiz dışarı çıkamıyorsunuz. Aynı şekilde Güney Kore, Hong Kong... Zaten o kültürlerde var. Başlangıçta bulaşmasını da yavaşlatıcı bir etkisi oldu. Yüzde 100 değil tabii ama yüzde 10, 20 bile olsa inanılmaz bir rakam" ifadelerini kullandı.

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